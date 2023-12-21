Elektrikli araçlar, Avrupa'da liderliğe koşuyor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları, kasım ayında geçen yıla göre yüzde 6,7 artarak 885 bin 581 adede yükseldi. Kasım ayında trafiğe çıkan elektrikli araçların sayısında yüzde 13,3'lük bir artış dikkat çekti.

Benzinli araç kayıtları yüzde 4.2 artarken, dizel araç kayıtlarında yüzde 10,3 azalış kaydedildi. 11 aylık toplam satışlar da yüzde 15,7 artışla 10 milyona yaklaştı. Ocak-kasım döneminde elektrikli araçların (tam elektrikli, plug-in hibrit veya tam hibrit) AB'deki toplam yeni binek araç kayıtlarının yüzde 47,6'sından fazlasını oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışlarında İtalya'da yüzde 16,2, Fransa'da yüzde 14 ve İspanya'da yüzde 7 artış kaydedilirken, Almanya'da ise yüzde 5,7 düşüş yaşandı. Volkswagen Grubu ve markaları, kasımda AB genelinde yüzde 26,2 oranında pazar payına ulaştı.