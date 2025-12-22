“Elektrikli otoda pazar büyüyor, yerlilik geriliyor"

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Otomotiv endüstrisi yüksek belirsizliklerin ve dönüşüm baskısının yaşandığı bir döneme giriyor. Otomotivciler, doğru politikalar ve zamanında adımlarla Türkiye’nin bu süreci fırsata çevirmesinin hâlâ mümkün olduğu görüşünde. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, elektrikli araç dönüşümünde yerlilik oranlarının yüzde 50’nin altına gerilediğini belirterek, sektörün önünde hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler olduğunu söyledi.

Türkiye’nin konvansiyonel, içten yanmalı motorlu araç üretiminde güçlü bir yerlilik seviyesine sahip olduğunu vurgulayan Çelik, bazı modellerde yerlilik oranının yüzde 80’e kadar çıktığını ifade etti. Ancak elektrikli araçlara geçişle birlikte bu tablonun bozulduğuna dikkat çeken Çelik, “Elektrikli araçlarda yerlilik oranı maalesef yüzde 50’nin altına düşüyor. Bunun nedeni sadece Türkiye’ye özgü değil. Batarya ve batarya ham maddeleri dünyada sınırlı sayıda ülkede üretiliyor” dedi. Öte yandan elektrikli araçların Türkiye pazarındaki payının yüzde 17–18 seviyesine ulaştığını belirten Baran Çelik, bu oranın Avrupa ile yarışır düzeyde olduğuna dikkat çekti. “1,5 milyonluk bir pazarda bu oran, 250–300 bin adetlik elektrikli araç potansiyeli demek. Türkiye, elektrikli araç üretimi açısından güçlü bir aday haline geldi” diyen Çelik, Togg’un ihracata başlamasını ve yeni modellerin devreye girmesini de dönüşüm açısından önemli bir eşik olarak değerlendirdi.

Elektrikli ithalatında artış çarpıcı

Elektrikli dönüşümün etkisiyle Çin’den yapılan otomobil ithalatındaki artışın çarpıcı boyutlara ulaştığına işaret eden Baran Çelik, 2021 yılında 110 milyon dolar olan ithalatın 2024 yılında 1,45 milyar dolara, 2025’in ilk 6 ayında da 970 milyon dolara yükseldiğine vurgu yaptı. Çelik, “Dört yılda neredeyse 18 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu artışın temel nedeni Çin’in elektrikli araçlarda teknoloji ve maliyet avantajı” dedi.

Çinli BYD’nin Türkiye yatırımıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirten Çelik, sahadaki ilerlemenin yavaşlığına dikkat çekerek, “Yatırım taahhüdü var ve yerine getirilmek zorunda. Gecikme var ama yatırımın iptal edilmesini çok olası görmüyorum” diye konuştu. Diğer Çinli marka için ise belirsizliğin sürdüğünü kaydeden Çelik, 2026’nın kritik bir yıl olacağını ifade etti.

2026 beklentisi 40 milyar doların üzeri

Küresel ölçekte büyük bir kriz yaşanmaması halinde 2026 yılına ilişkin görünümün olumlu olduğunu söyleyen Çelik, ihracatta bu yıla paralel bir performans beklediklerini belirtti. Çelik, “2026 yılı otomotiv ihracatının yine 40 milyar doların üzerinde kapanmasını öngörüyoruz. Özellikle ağır ticari araçlarda sınırlı bir toparlanma beklenebilir” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin yaklaşık 2,5 milyon adetlik otomotiv üretim kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Çelik, mevcut üretimin bu potansiyelin altında kaldığını söyledi. Pandemi öncesinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 75–85 bandında seyrettiğini hatırlatan Çelik, bugün bu oranın yüzde 67–68’e gerilediğini ifade ederek, “İstenilen seviyede kapasite kullanım oranına ulaştığımızı söyleyemeyiz. Önümüzde doldurulması gereken ciddi bir üretim boşluğu var” açıklamasını yaptı.

Made in Europe uyarısı: Türkiye dışlanmalı

Avrupa’da Çin’e bağımlı çip tedariki nedeniyle yeni bir kriz dalgası yaşandığını hatırlatan Çelik, sorunun henüz kalıcı olarak çözülmediğini vurguladı. Öte yandan AB’nin kritik ürünlerde yüzde 70 yerel üretim şartı getirmeye hazırlandığını hatırlatan Çelik, bu düzenlemenin Türkiye açısından ciddi bir risk barındırdığını söyledi. “Bu uygulama ‘Made in European Union’ değil, ‘Made in Europe’. Türkiye’nin bu kapsamın dışında bırakılması, Gümrük Birliği’nin anlamını sorgulatır” diyen Baran Çelik, OİB’nin etki analizlerini Ticaret Bakanlığı’na sunduğunu belirterek sürecin proaktif şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı.