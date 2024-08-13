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Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda yüzde 21 arttı

Dünya genelinde elektrikli otomobil satışları, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 1,4 milyona ulaştı. Küresel satışların yüzde 65'i tam elektrikli, yüzde 35'i de fişli (Plug-In) hibrit otomobiller oldu.

Haber Merkezi
AA
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Elektrikli otomobillerde küresel satışlar temmuzda yüzde 21 arttı
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Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli danışmanlık firması Rho Motion, temmuz dönemindeki satışlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, temmuz ayında dünya genelinde 1,4 milyon elektrikli otomobil satışı yapıldı. Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışları İngiltere'de gerilerken, Çin'de arttı

Temmuzda, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile İngiltere'de, elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 8 gerilerken, Çin'de yüzde 31 arttı.

Dünya genelinde ocak-temmuz dönemindeki satışlar, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 21 artarak 8,4 milyona ulaştı.

Toplam satışların 5 milyonu Çin, 1,7 milyonu AB, EFTA ve İngiltere'de, 1 milyonu ABD ve Kanada'da, 700 bini ise diğer ülkelerde gerçekleşti.

Öte yandan, küresel satışların yüzde 65'i tam elektrikli, yüzde 35'i de fişli (Plug-In) hibrit otomobiller oldu.

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