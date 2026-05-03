EPDK raporu: Elektrikte kesinti, doğal gazda bağlantı sorunu öne çıktı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), vatandaşların enerji kullanımına yönelik kuruma geçen yıl gelen şikâyetleri rapor hâline getirdi.

Rapora göre elektrik kesintileri, doğal gaz bağlantı problemleri ve elektrikli araç şarj hizmetlerinde ise istasyon yetersizliği şikâyetlerin odağında yer aldı. Bu durum vatandaşın gündeminde fiyatların aksine ilk sırada hizmet kalitesinin olduğunu gösterdi.

İlk sırada kesinti var

Elektrik sektöründe işlem gören 118 bin 673 bildirimin yüzde 44,4’ünü (52 bin 690) enerji kesintileri oluşturdu. Voltaj dalgalanması yüzde 8,7 (10 bin 325) ile ikinci sıraya yerleşirken, şebekeye fiziki bağlantı ve yatırım talepleri yüzde 8,4 pay (9 bin 968) aldı.

Bu tablo, kamuoyunda en fazla konuşulan fatura tartışmalarına rağmen sahadan gelen şikâyetlerin asıl olarak kesinti, voltaj ve bağlantı sorunlarında toplandığını ortaya koydu.

Doğal gaz düğümü

Elektrikten sonra 38 bin 832 bildirim ile en fazla şikâyet gelen doğalgaz tarafında sorunlar yüzde 52’lik pay (20 bin 192) ile en çok bağlantı süreçlerinde yaşandı. Hatalı faturalandırma ve fatura kalemlerine itiraz yüzde 5’lik pay (1.944) alırken servis kutusu şikâyetleri yüzde 7 paya (2.721) sahip oldu. Bu veri, doğalgaz piyasasında tüketicinin temel gündeminin fiyat kadar abonelik, bağlantı ve işlem süreçleri bulunduğunu gösterdi.

Elektrikli araç kullanımının artmasıyla şarj hizmetleri de tüketici şikâyetlerinde ayrı bir başlık hâline geldi. 2025’te şarj hizmetleri sektöründe 1.024 bildirim işlem gördü. Şikâyetlerin yüzde 43,6’sı EPDK’nın görev alanı dışında kalan konulardan olmasına rağmen şarj istasyonu yetersizliği yüzde 15,2 (155) ile en önemli başlık oldu.

Fiyat ve hizmet bedeli şikâyetleri yüzde 14,1 (144), hizmet alamama, kesinti, kalite, ekipman ve donanım sorunları yüzde 10 pay (102) aldı. Ödeme, rezervasyon ve müsaitlik sorunları ile uygulama kaynaklı şikâyetler de rapora girdi.

Yazın klima, kışın kombi şikayeti

Şikâyetlerin yıl içindeki dağılımı incelendiğinde, başvuruların belirli dönemlerde yoğunlaştığı görüldü. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların pik seviyeye ulaştığı temmuz ve ağustos döneminde elektrik kaynaklı şikâyetlerde belirgin artış yaşandı. Yükselen klima kullanımı ve tüketim yükü, şebeke üzerindeki baskıyı artırırken kesinti ve voltaj dalgalanmasına ilişkin başvurular öne çıktı. Kış aylarında ise doğal gaz kullanımının yükselmesiyle birlikte bağlantı, kesme-açma ve hizmet süreçlerine ilişkin şikâyetler arttı.

Çözüm şirketlerde

Türkiye'nin aktardığına göre, EPDK’ya iletilen başvuruların önemli bölümü doğrudan kurum tarafından değil, ilgili şirketler tarafından çözüme kavuşturuluyor.

Rapora göre şikâyetlerin yüzde 59’u elektrik dağıtım şirketlerine yüzde 21’i doğal gaz dağıtım şirketlerine, yüzde 7’si elektrik tedarik şirketlerine ve yüzde 13’ü EPDK birimlerine yönlendirildi.