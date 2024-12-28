Elektrikte yeni önlemler: Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli ödemeyecek

Enerji piyasasında yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son kurul toplantısında onaylanan "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" ile yeni bir dönem başlıyor.

Kaçak kullanım için yeni önlemler alınıyor

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemelerle kaçak elektrik tespiti, tahakkuku, faturalandırılması ve tahsilat süreçlerinde etkinlik artırılacak.

Kaçak tüketim miktarları ve süreleri yeniden tanımlanarak gerçek tüketim değerlerine ulaşmayı hedefleyen mevzuat iyileştirmeleri hayata geçirildi.

EPDK, kaçak elektrikle mücadele kapsamında faturalandırma sistemine yönelik önemli bir düzenlemeyi devreye aldı.

Faturalandırmada kullanılan katsayının yükseltilmesi ve mevzuat iyileştirmeleriyle caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Borç sahibine bildirim yapılmadan yasal işlem yapılmayacak

Kaçak elektrik faturalarına dair borçlar için borç sahibine bildirim yapılmadan yasal takip işlemleri başlatılmayacak. Böylece kaçak faturalarının yasal takip aşamasına ulaşmadan önce tahsil edilmesi sağlanacak.

Kaçak elektrik kullanım oranının yüksek olduğu bölgelerde, yasal tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla kapsamlı düzenlemeler de devreye alındı.

Tarımsal sulama amaçlı müşterek su kullanımından kaynaklanan elektrik kullanımının ödeme sorunlarının bertaraf edilmesi ve söz konusu bölgelerdeki tahsilat oranının yükseltilmesi de karara konu olan hususlardan birini oluşturdu.

Düzenli ödeme için teşvik: Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli ödemeyecek

Ödemelerini düzenli olarak yapan tüketicilerden, aynı bölgede yapacakları yeni sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.

Bu düzenleme ile risksiz ve düzenli ödeme alışkanlığına sahip olan tüketicilere kolaylık sağlayarak abonelik süreçlerini hızlandırması amaçlanıyor.

Sözleşmelerde dijitalleşme adımı

Dijitalleşme süreçlerini destekleyecek yenilikler de hayata geçirildi.

EPDK, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak ve kağıt ile zaman israfını önlemek amacıyla Perakende Satış Sözleşmelerinde (PSS) önemli bir değişikliğe gitti.

Alınan kararla, yüz yüze kurulan sözleşmelerde, tüm sözleşme metninin tüketiciye imzalatılması yerine, temel bilgileri içeren özet bir sayfanın imzalanması yeterli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, özet sayfa tüketiciye fiziki olarak teslim edilecek, tam sözleşme ise Kalıcı Veri Sağlayıcı üzerinden tüketiciye iletilecek.

Tüketici rekabetçi fiyatlardan yararlanacak

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında olan tüketicilerin tedarik şirketlerinden gelen teklifleri daha kolay karşılaştırabilmesi için fiyat karşılaştırma tabloları hazırladı.

Bu kapsamda, EPDK'nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülüne, ikili anlaşma yapılmaması halinde uygulanacak olan fiyatı gösteren tablolar eklendi. Böylece, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi sağlanacak.

Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından tüketici ve tedarikçilerin teklif ve anlaşmalarını yapabileceği yeni bir sistem oluşturuldu.

Tüketicilerin serbest piyasaya geçişi kolaylaşacak

Başka bir düzenleme ile son kaynak tedarik tarifesinde belirlenen oran yeniden revize edilecek.

Düzenleme ile mesken tüketicilerin serbest piyasaya geçişinin kolaylaşması ve tedarik şirketleri arasındaki fiyat farklarını azaltılması hedefleniyor.

Daha önce yüzde 9,38 olarak uygulanan bu oran, mesken tüketicileri için yüzde 5 olarak uygulanacak.