Elektromekanikte Türkiye’nin üretim potansiyeli yüksek

MEHMET KAYA/ANKARA

Elektromekanik Sanayicileri Derneği Başkanı Zafer Arabul, küresel çapta sektörde kapasitelerin 2030’a kadar dolduğunu, Türkiye’nin güçlü üretim altyapısıyla hem Türkiye, hem de ihracata yönelik üretiminin hızlandırılması; şebeke yenileme ve yeni şebeke yatırımlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Arabul, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “İhtiyaç belirleme ve yatırımların, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın koordinasyonunda, sektörün tüm aktörlerinin katılımıyla planlı ve eşgüdüm içinde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Burada yalnızca cihaz üretiminden bahsetmiyoruz. Hangi ekipmana, hangi teknolojiye gerçekten ihtiyaç olduğu, ortak bir üst akılla belirlenmeli. Bu sürece ekipman üreticileri, operatörler ve regülasyon tarafı birlikte dahil olmalı ki ortaya hem sürdürülebilir hem de güvenli bir sistem çıkabilsin” dedi.

Arabul sektörün tüm bileşenlerinin katılımıyla başlayacak sürece katkı vermeye hazır olduklarını anlatarak, elektrik sektöründe yeşil dönüşümle birlikte şebekelerin yeni teknolojilerle yenilenmesi ve verimlilik esaslı sistemlere geçilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

Sektör dönüşümü destekleyecek potansiyele sahip

Türkiye’de 100 binin üzerinde istihdam, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ciro ve 9,5 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını, sektörün potansiyel olarak dönüşümü gerçekleştirecek seviyede olduğunu söyleyen Arabul, sektörün ihtiyaç duyduğu çözümlere yönelik ihtiyaçları; yerli üretimin tercih edilmesi, destek-teşvik mekanizmaları, bürokratik süreçlerin azaltılması-koordinasyon, test altyapısı kurulması, uygun yatırım finansmanı getirilmesi, ARGE desteklerinin verilmesi şeklinde sıraladı.

“Türkiye’nin bir deprem gerçeği var” diyen Arabul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonu, TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketleri ve endüstrinin dahil olduğu bir ortak akıl mekanizmasıyla, Türkiye’nin dönüşüm ve deprem odaklı olarak şebeke yenilenmesi- yatırımları planlanması gerektiğini vurguladı.

■ Sektörde küresel kapasite dolu, fırsat penceresi var

Türkiye’de 50’nin üzerinde trafo fabrikasının faaliyet gösterdiğini, kurulu trafo gücünün 350 bin olmasına karşılık üretim kapasitesinin 50 bin MVA seviyeye geldiğini hatırlatan Zafer Arabul, küresel trafo fabrikalarının 2030’a kadar dolu olduğunu, üretim kapasitesi satın alındığını açıkladı. Arabul, “Enerji sektöründe yaşanan dönüşüm, bu alanda kritik ekipman üreten tesislerde küresel çapta bir talep patlaması yaratmıştır. Türkiye, bu dönüşüme hazır altyapısı sayesinde hem bölgesel hem de küresel pazarda stratejik bir oyuncu haline gelmiştir” dedi. Arabul, Türkiye’nin transformatör, orta gerilim hücreleri ve kablo sektörlerinde dış ticaret fazlası verildiğini ancak ileri teknolojili olan alçak gerilim panoları ve inverter teknolojilerinden, her biri için 1 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı verildiğini, kablo başlıklarında dışa bağımlı olunduğunu anlattı.