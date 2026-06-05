Elektronik tebligatta yasal çerçeve çizildi

CANAN SAKARYA - ANKARA

Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler ile adi komandit şirketler ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller, elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak.

Malul ve engelliler dahil değil

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engellilerin elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmayacak. Önergeyle, zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların elektronik tebligat sisteminden çıkışlarına ilişkin usuller de belirlendi. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ticaret sicil kayıtlarının, diğer tüzel kişiler ise tabi oldukları sicil kayıtlarının silindiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak. Gerçek kişiler, kişinin ölüm tarihi veya gaipliğine karar verildiği tarih dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkarılacak.

65 yaş üstüne uygulama

İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak, elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu gerektiren diğer haller bulunmamak şartıyla elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak. 65 yaşını doldurmuş kişiler, talep etmeleri halinde talep tarihleri dikkate alınarak elektronik tebligat sisteminden çıkartılacak. Elektronik ortamda tebligat, tebliğin bu sistem ile muhatabına iletildiği tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılacak.