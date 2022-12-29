Elektronik ticaret aracılarına reklam sınırlaması geldi

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının reklam bütçeleri önceki yılki cirolarının yüzde 2’si ile sınırlandırıldı. Burada reklam sınırlamasına tabi ciro, önceki yılın cirosuna TÜFE eklenmesiyle bulunacak.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları Hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının faaliyet ve denetimleriyle bunlar arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesine yönelik usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmeliğe göre aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarının sunduğu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmayacak.