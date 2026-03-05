Elektroteks, sünger ve yay teknolojileriyle büyüyecek

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Yatak ve sünger üretim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Elektroteks, 2025 yılında büyümesini sürdürürken ürün gamını ve küresel erişimini genişletmeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, şirketin yılı döviz bazında yüzde 23 ila 25 aralığında büyümeyle tamamladığını belirterek, “Altını çizmek gerekirse kârlıyız; ancak sektör genelinde olduğu gibi marj baskısı hissediyoruz. Buna rağmen yatırımı, Ar-Ge’yi ve küresel açılımı durdurmuyoruz” diye konuştu.

Elektroteks’in ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüme ile gerçekleştiğini belirten Güler, bu yıl iç pazarda da stratejik bir projeye imza attıklarını söyledi. Türkiye’nin önemli yatak üreticilerinden biri için yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan sünger fabrikasının ana otomasyon ve makine altyapısını üstlendiklerini kaydeden Güler, şu bilgileri verdi: “Tesiste makineler arası iletişim, vinç sistemleri, shuttle hatları ve tam otomasyon tarafını biz gerçekleştirdik. 168 tır makine sevkiyatı yaptık. Sadece montaj süreci 13 ay sürdü. Dökümden CNC kesime kadar insan müdahalesinin minimuma indiği, ‘karanlık fabrika’ altyapısına sahip bir tesis kurduk.”

Sünger tesis makinalarındaki ciro payı yüzde 40

Yatak makinelerinde uzun yıllardır güçlü bir konuma sahip olan Elektroteks, sünger tesisleri tarafında ise kısa sürede ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi. Güler, “Bugün toplam iş hacmimizin yaklaşık yüzde 40’ı sünger sektöründen geliyor. Çok kısa sürede dünyanın en büyük üç sünger tesis kurulum firması arasına girdik” dedi. Türkiye’nin yanı sıra Meksika, Hindistan ve Avrupa’da da projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, ABD pazarında ise yatak makinelerinde yüzde 60’ın üzerinde payla faaliyet gösterdiklerini vurguladı.

Elektroteks, Türkiye’de 40 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Kayapa’daki 15 bin metrekarelik ek alan ise ağırlıklı olarak depo ve lojistik amaçlı kullanılıyor. Almanya’da 10 bin metrekare, ABD Virginia ve Hindistan’da ise servis ve yedek parça odaklı tesisler bulunuyor. Şirketin Türkiye’deki toplam çalışan sayısı 350 seviyesinde. Yerlilik oranı yüzde 70’in üzerinde olan Elektroteks’in ihracat kilogram değeri ise 25 dolar civarında.

Yazılım altyapısına dayalı üretim yapılarının en büyük avantajları olduğunu ifade eden Osman Güler, “Tam anlamıyla terzi usulü çalışıyoruz. Müşterinin hayaline özel makine üretimi gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında Almanya, ABD, Bulgaristan ve Hindistan’daki işletmelerimizle bölgesel hizmet sağlıyoruz. Artık sadece yatak değil, sünger ve yakında yorgan üretiminde de insansız üretim sağlayacak makineler geliştiriyoruz. Biz, üretimi kolaylaştırmakla kalmıyor, sektörü yeniden tanımlıyoruz. Ezberleri bozduk. Artık ezberleri biz yazıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mammut’u daha da yukarı taşıyacağız”

Almanya’nın en köklü kapitone dikiş makinesi üreticilerinden “Mammut” markasını bünyelerine kattıktan sonra üretimi iki katına çıkardıklarını belirten Güler, burada yıllık yaklaşık 10 milyon euro kapasiteye ulaştıklarını söyledi. Yılda 35-40 makine üretimi gerçekleştirdiklerini, ancak büyümeyi kontrollü sürdürdüklerini ifade etti. Güler, “Mammut sadece yatak değil, ev tekstilinde de tanınan ve tercih edilen bir marka. Satın alım sonrası Almanya’daki 48 kişilik ekip artan bir motivasyonla çalışmaya devam ediyor. Biz de Ar-Ge gücümüz ve satın alma avantajlarımızla kaliteyi artırırken maliyetleri düşürecek sistemleri devreye almaya başladık. Bu motivasyonla Mammut’u daha da yukarı taşıyacağız” diye konuştu. Osman Güler, 2026 sonunda tam otomasyonlu yorgan üretim makinelerinin üretimine de başlayacaklarını duyurdu.

Yeşil mutabakata uyumlu yay teknolojisi

Elektroteks’in Ar-Ge yatırımlarında çevreci çözümler öne çıkıyor. Pocket yay üretiminde kullanılan kimyasal yapıştırıcıyı ortadan kaldıran, yeni makine geliştirdiklerini belirten Güler, “Bu sistemle hem çevre dostu üretim sağlıyoruz hem de gelecekteki regülasyonlara hazır hale geliyoruz. Yeşil mutabakat sürecinde bu tür teknolojiler ciddi rekabet avantajı sağlayacak” dedi. Küresel ölçekte yatırım iştahında zayıflama olduğunu belirten Güler, özellikle ABD-Çin hattındaki ticari ve siyasi gerilimlerin belirsizlik yarattığını söyledi. “2026 zor bir yıl olacak; sadece Türkiye için değil, dünya için de. Yatırım mallarında talep daralması var. Ancak biz verimlilik, maliyet optimizasyonu ve yeni ürünlerle büyümeyi sürdüreceğiz. 2026’da da en az yüzde 20 büyüme hedefliyoruz” diye konuştu.

Yılda 20 fuar

Elektroteks’in küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla yılda yaklaşık 20 uluslararası fuara katıldıklarını anlatan Güler, Mart ayında ABD’de düzenlenecek ISPA Fuarı’na 13 konteyner makine ile katılacaklarını, ardından Almanya ve Çin’de yeni iş birlikleri için temaslarda bulunacaklarını aktardı. Güler, “Bizim hedefimiz çok yüksek kâr marjı değil, sektörde kalıcı ve güçlü bir hakimiyet kurmak” diyerek satın alma süreçlerini yakından takip ettiklerini ve maliyetleri kalem kalem analiz ederek rekabet güçlerini koruduklarını sözlerine ekledi.