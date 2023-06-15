“Eleman transfer etmeme anlaşması" soruşturmasında son aşama

ANKARA (EKONOMİ) – Rekabet Kurulu’nun “eleman transfer etmeme anlaşması” yaptığı iddiasıyla ağırlığı e-ticaret, medya kuruluşları gibi teknoloji odaklı firmalardan oluşan, aralarında ünlü firmaların da bulunduğu 48 firma hakkındaki soruşturmada sözlü savunma 18-19 Temmuz günlerinde yapılacak.

Rekabet Kurulu “centilmenlik anlaşmasıyla” birbirinin elemanlarını transfer etmeme yönünde işbirliğinin işgücü piyasasına olumsuz etki edeceği bulgusuyla başlatmıştı. Edinilen bilgilere göre Kurul, bu tür anlaşmaların birbiriyle rekabet içinde olan işverenlerin anlaşmasının çalışanların daha iyi ücret ve daha iyi koşullara erişimden mahrum bırakılması, hareketliliğin azalması, ücretlerin gerçek değerini bulmamasının rekabet ihlali doğurduğu öne sürülüyor.

Sözlü savunma, soruşturmada Kurul’un karar aşamasına yaklaştığı anlamına geliyor. Kurul, sözlü savunmanın yapılmasından sonra ilk gün dahil en geç 15 gün içinde kararını açıklayacak.