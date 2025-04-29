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Elinde hisseli tapusu olanlar dikkat: Tarım arazileri uyarısı geldi

Mudanya Kaymakamlığı, son dönemde artış gösteren tarım arazilerinin hisseli satış yöntemiyle küçük parçalara bölünerek noter aracılığıyla satılması işlemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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Elinde hisseli tapusu olanlar dikkat: Tarım arazileri uyarısı geldi
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Mudanya Kaymakamlığı, tarım arazilerinin hisseli satış yöntemiyle bölünmesi ve amacı dışında kullanılmasına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, bu tür satışların hem hukuki hem de tarımsal açıdan ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Kaymakamlık uyardı

Son dönemde Mudanya’da tarım arazilerinin küçük parsellere ayrılarak, zeytinliklerin kesilmesi suretiyle hobi bahçesi yapılmak üzere noter satışıyla el değiştirdiği tespit edildi. Kaymakamlık, bu işlemlerin yasaları ihlal ettiğini ve geri dönüşü mümkün olmayan mağduriyetlere yol açtığını vurguladı.

"Resmi kurumlardan bilgi almalıdır”

Tarım arazilerinin bütünlüğünün korunması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, “Tarım arazilerinin hisseli satış yöntemiyle bölünmesi, arazilerin amacı dışında kullanımına neden olmakta ve ciddi sorunlar yaratmaktadır. Vatandaşlarımız, bu tür satışlara itibar etmeden önce mutlaka resmi kurumlardan bilgi almalıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kooperatif adı altında yapılan bazı satışların da benzer riskler taşıdığına işaret eden açıklamada, resmi onay taşımayan noter satışlarının geçersiz olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

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