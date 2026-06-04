Elmada üretici-market fiyat farkı yüzde 388'e ulaştı

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs ayında üretici market fiyatlarındaki farklılıklarla, girdi maliyetlerinde yaşanan gelişmelere yönelik açıklama yaptı.

Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 388 ile elmada gözlenirken; bunu yüzde 278.6 ile havuz, yüzde 215.3 ile kabak, yüzde 206.5 ile fındık takip etti.

Depoda ürün kalmadı, soğan fiyatı yüzde 44 arttı

Marketlerde satılan 36 üründen 22’sinde fiyat artışı, 13’ünde fiyat azalışı yaşanırken, bir ürünün fiyatı değişmedi. İç Anadolu Bölgesi’nde depolarda ürün kalmaması sebebiyle soğan yüzde 44.7’lik artışla fiyatı en çok yükseler ürün oldu. Bunu yüzde 32.7 ile patates, yüzde 27.3 ile limon, yüzde 20.1 ile havuç takip etti.

Fiyatı en çok azalan ürün yüzde 54.3 ile sivri biber olurken, çilek fiyatı yüzde 33.5, marul fiyatı yüzde 32.7, domates fiyatı yüzde 13.8 azaldı.-

Soğan üreticide de yüzde 72 attı

Üreticilerdeki fiyat artışında da kuru soğan ilk sırada yer aldı. Soğan fiyatı yüzde 77.2 artarken, patates fiyatı yüzde 45.5, limon fiyatı yüzde 43.8, havuç fiyatı yüzde 36.4 artış gösterdi.

Üreticide fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 54.7 ile domates olurken, bunu yüzde 50.8 ile kabak ve yüzde 47.4 ile sivri biber izledi.

Şemsi Bayraktar, soğan ve patates fiyatının depolarda ürün kalmaması sebebiyle arttığını, limonun depolara girmeye başladığı için havuçta ise arz düşüşü sebebiyle fiyatın yükseldiğini bildirdi.

Bayraktar Mayıs ayında yıllık bazda gübre fiyatında yüzde 57-85.4, yem fiyatında yüzde 35.4, elektrik fiyatında yüzde 25.1, ilaç fiyatında yüzde 27.8 artış olduğunu bildirdi.