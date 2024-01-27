Forbes duyurdu: Elon Musk 'dünyanın en zengini' unvanını kaptırdı

Forbes dergisi dünyanın en zenginlerini açıkladı. Bernard Arnault'nun serveti 21.6 milyar dolar artarak, 205.8 milyar dolara yükseldi. Elon Musk, şirketleri Tesla ve SpaceX ile 204,2 milyar dolarlık net servete ulaşarak ikinci sıraya düştü.

Onları Amazon'un kurucusu Jeff Bezos (179.9 milyar dolar), Oracle şirketinin yaratıcılarından Larry Ellison (142.6 milyar dolar) ve Amerikan şirketi Meta'nın Başkanı Mark Zuckerberg (138.8 milyar dolar) takip etti.

İlk on listesinde Berkshire Hathaway holdinginin başkanı Warren Buffett 125.9 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 122.8 milyar dolarlık servetleriyle yer aldı.