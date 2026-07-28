Elon Musk’ın serveti bir buçuk ayda yarıya indi: 750 milyar dolar buhar oldu

SpaceX hisselerinde 27 Temmuz’da yaşanan düşüş, Elon Musk'ın net servetinde 20 milyar dolardan fazla kayba neden oldu.

Böylece Musk'ın serveti, aralık ayından bu yana ilk kez 700 milyar doların altına indi.

Trilyoner unvanından giderek uzaklaşan Musk’ın 16 Haziran’da serveti 1,4 trilyon dolara kadar çıkmıştı.

SpaceX hisseleri, pazartesi günü yaklaşık yüzde 4,8 düşerek 109,50 dolar seviyesine geriledi. Böylece hisse, 16 Haziran'da gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana toplamda yüzde 50 değer kaybetmiş oldu.

Forbes Türkiye'nin derlediği habere göre SpaceX'te 4,8 milyar hisseye ve buna ek olarak 350 milyon hisse opsiyonuna sahip olan Musk'ın net serveti 29,5 milyar dolar azalarak 695,7 milyar dolara düştü.

Buna rağmen Musk, Google'ın kurucu ortakları Larry Page'in (268,8 milyar dolar) ve Sergey Brin'in (248 milyar dolar) oldukça önünde yer alarak dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü.

Musk'ın serveti en son 18 Aralık 2025 tarihinde bir işlem gününü 700 milyar doların altında, 680,6 milyar dolar seviyesinde tamamlamıştı.

SpaceX'in hisse değerindeki gerileme, şirketin 24 Temmuz Cuma günü Starship roketini başarıyla test fırlatması gerçekleştirmesine rağmen yaşandı.

Görünüşe göre Wall Street, test öncesinde temkinli bir yaklaşım sergiledi. JPMorgan analisti Seth Seifman, hafta başında yayımladığı notta son Starship fırlatmasından sonra "üzerinde analiz yapılacak çok şey" olacağını belirtirken, şirketin 2027'ye kadar gerçekleştirilecek onlarca fırlatma boyunca hem "ilerleme hem de aksaklıklar" beklediğini ifade etti.

16 Temmuz'da iptal edilen bir Starship fırlatma denemesi de SpaceX hisselerini aşağı çekmiş ve Musk'ın servetini 45 milyar dolardan fazla azaltarak 800 milyar doların altına düşürmüştü.

Musk geçen hafta X platformunda yaptığı paylaşımda, son haftalarda azalan servetine gönderme yaparak "Eski trilyoner" ifadelerini kullandı.

SpaceX hisselerinin kayıplarının bir kısmını telafi etmesinin ardından 28 Temmuz Salı itibariyle Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Musk’ın serveti 715 milyar dolar seviyesinde.

Analistler şimdi SpaceX hisselerinin 100 doların altına inip inmeyeceğini yakından izliyor.

Morgan Stanley analistleri cuma günü yayımladıkları değerlendirmede, bu seviyenin altına inilmesinin yatırımcıların şirketin yapay zeka faaliyetlerine hiçbir değer biçmediği anlamına geleceğini yazdı.

Bununla birlikte analistler, şirketin uzay ve bağlantı teknolojilerine yönelik harcamalarını hızlandırması ve ekonomik getirilerin büyük ölçüde belirsiz olması nedeniyle bazı yatırımcıların şimdiden bu faaliyetlere "sıfır hatta negatif değer" biçtiğini de belirtti.

Musk'ın net serveti, 16 Haziran'da ulaştığı 1,45 trilyon dolarlık zirveden bu yana yaklaşık 750 milyar dolar azaldı.

Bu düşüşün yaklaşık 116 milyar dolarlık kısmı ise Forbes'un, Musk ile Tesla arasında üzerinde anlaşmaya varılan yeni hakediş koşulları nedeniyle Tesla hisse opsiyonlarını hesaplamadan çıkarmasından kaynaklandı.

Arka plan

Musk'ın net serveti 2025 yılı boyunca peş peşe önemli eşikleri geçti ve geçen ay SpaceX'in halka arzının ardından trilyoner seviyesine ulaştı. Aralık ayında önce 600 milyar doları aştıktan sadece birkaç gün sonra 700 milyar dolar eşiğini geçti, şubat ayında ise 800 milyar dolara ulaştı.

SpaceX hisselerinde yaklaşık bir aydır süren sert düşüşe rağmen analistlerin iyimserliği tamamen ortadan kalkmış değil.

Wedbush Securities'in eski analisti Dan Ives, Musk'ın roket şirketinin bağlantı teknolojileri, roket fırlatmaları ve yapay zeka altyapısı alanlarında önemli bir hiper ölçekleyiciye dönüşmek için güçlü bir konumda olduğunu savunuyor.

Diğer analistler ise Starship'in potansiyelinin yaratabileceği değere dikkat çekiyor. UBS analisti Gavin Parsons son fırlatmanın öneminin, roketin fırlatma rampasında ihtiyaç duyduğu yetenekleri doğrulamayı amaçlamasından kaynaklandığını ifade etti.