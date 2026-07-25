Elon Musk'ın serveti bir haftada 130 milyar dolar eridi

Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, geçen hafta Tesla ve SpaceX hisselerinde yaşanan değer kayıpları nedeniyle kişisel servetinde yaklaşık 130 milyar dolarlık erime yaşadı.

Tesla hisseleri haftayı yüzde 18 düşüşle 313,03 dolardan tamamlayarak 2022'den bu yana en sert haftalık değer kaybını kaydetti.

Şirketin ikinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalması ve artan yatırım harcamaları hisseler üzerindeki satış baskısını artırdı.

Tesla, robotaksi, insansı robot ve çip üretim tesisi gibi uzun vadeli projelere yönelik yatırımların artması nedeniyle negatif nakit akışı açıkladı.

Argus Research analistleri, söz konusu yatırımların kısa vadede serbest nakit akışı üzerinde baskı oluşturacağını ve şirketin kâr büyümesini geciktirebileceğini belirtti

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Tesla hisseleri, büyük teknoloji şirketleri arasında en zayıf performansı gösteren hisselerden biri oldu.

SpaceX hisseleri de geriledi

SpaceX hisseleri de son beş işlem gününde yüzde 7,2 değer kaybederek 115,07 dolara geriledi.

Şirket hisseleri, halka arz sonrası ulaştığı 16 Haziran zirvesinden bu yana ise yaklaşık yüzde 43 düşüş gösterdi.