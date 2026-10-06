Elon Musk'ın serveti yeniden 1 trilyon doları aştı

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Elon Musk'ın serveti, SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükselişin etkisiyle yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti pazartesi günü 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara ulaştı.

SpaceX hisseleri ekim ayının başından bu yana yüzde 13, Tesla hisseleri ise yüzde 6,7 yükseldi.

SpaceX hisseleri dün yüzde 7,63 artışla 171,09 dolardan, Tesla hisseleri ise yüzde 2,2 yükselişle 378,73 dolardan kapandı.

Musk üç ay sonra yeniden trilyoner

55 yaşındaki Musk'ın serveti böylece üç ay sonra yeniden 13 haneli seviyeye çıktı.

Musk, SpaceX'in rekor büyüklükteki halka arzının ardından şirket hisselerindeki yükselişle haziran ayında dünyada serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olmuştu. Ancak şirketin yüksek değerlemesine ilişkin endişelerle hisselerde yaşanan düşüş sonrası bu seviyenin altına gerilemişti.

Temmuz sonu itibarıyla Musk'ın zirveden servet kaybı 600 milyar doları aşmıştı.

SpaceX ağustostaki dip seviyeden yüzde 58 yükseldi

Son yükseliş, hem SpaceX hem de Tesla'ya ilişkin iyimserliğin yeniden güçlenmesiyle desteklendi.

Morgan Stanley analistleri pazartesi günü SpaceX'i uzay ve istihbarat sektörlerindeki büyüme potansiyeline yatırım yapmanın en ucuz yollarından biri olarak değerlendirdi.

SpaceX hisseleri ağustos ayında gördüğü düşük seviyeden bu yana yüzde 58 yükseldi.