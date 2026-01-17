Elon Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a dava: 134 milyar dolar istedi

Mahkeme kayıtlarına göre Musk, OpenAI ve Microsoft’un elde ettiği kazançların kendi erken dönem katkılarından kaynaklandığını savunarak federal mahkemeye başvuruda bulundu. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Musk, 2015 yılında OpenAI’nin kurucu ortaklarından biri olduğu dönemde yaptığı katkılar sayesinde OpenAI’nin 65,5 milyar dolar ile 109,4 milyar dolar, Microsoft’un ise 13,3 milyar dolar ile 25,1 milyar dolar arasında gelir sağladığını iddia etti. Bu hesaplamalar, dava kapsamında duruşma öncesinde resmi kayıtlara geçirildi.

OpenAI, davayı asılsız olarak nitelendirerek bunun Musk tarafından yürütülen bir taciz girişimi olduğunu savundu. Microsoft tarafı ise şirketin OpenAI’ye yardım veya yataklık ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Her iki şirket de Musk’ın talep ettiği tazminat tutarlarına karşı ayrı başvurularla itiraz etti.

Musk: Kar amacı gütmeyen yapı ihlal edildi

2018 yılında OpenAI’den ayrılan ve halen xAI şirketi bünyesinde Grok adlı sohbet botunu geliştiren Musk, OpenAI’nin kuruluş aşamasında belirlenen kâr amacı gütmeyen yapının zamanla ihlal edildiğini öne sürüyor. Kaliforniya’nın Oakland kentinde görev yapan bir yargıç, davanın jüri tarafından görülmesine karar verdi. Duruşmanın Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Dava dosyasında Musk’ın OpenAI’ye yaklaşık 38 milyon dolar katkı sağladığı, bunun şirketin erken dönem tohum finansmanının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geldiği ifade ediliyor. Musk’ın ayrıca personel alım süreçlerine destek verdiği, kurucuları önemli bağlantılarla buluşturduğu ve kuruluşun erken aşamada itibar kazanmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Başvuruda, Musk’ın OpenAI ve Microsoft’a yönelik tazminat hesaplamalarının finansal iktisatçı C. Paul Wazzan tarafından yapıldığı kaydedildi. Dosyada ayrıca, jürinin şirketlerden herhangi birini sorumlu bulması halinde Musk’ın cezai tazminat ve ihtiyati tedbir dahil ek taleplerde bulunabileceği yer aldı.

OpenAI ve Microsoft ise Musk’ın uzmanının jüriye sunabileceği analizlerin sınırlandırılmasını istedi. Şirketler, bu hesaplamaların doğrulanamaz ve emsalsiz olduğunu, ayrıca kâr amacı gütmeyen bir yapıdan eski bir bağışçıya milyarlarca dolarlık aktarım öngördüğünü savundu. Şirketler, tazminat hesaplamalarının güvenilir olmadığını ve jürinin yanıltılabileceğini ileri sürdü.