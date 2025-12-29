Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge: Tekstil hâlâ bu ülkenin bel kemiği

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge, tekstil sektörünün içinde bulunduğu tabloyu “son 10 yılın en zor dönemi” sözleriyle özetledi. Bilge, “Son 10 yıldır tekstil hak ettiğinin yarısını bile kazanmıyor. Son üç yılda para kazananı geçtim, zarar etmeyeni söyleyin; yok” diye konuştu. Bilge’ye göre yaşanan krizin yalnızca yüzde 15–20’si sektörün kendi hatalarından kaynaklanıyor. Asıl sorun küresel rekabet ve Türkiye’deki maliyet yapısı.

Sami Bilge, “Tekstil emek yoğun bir sektör. İşçilik pahalılaştıkça üretim daha ucuz ülkelere kayıyor. İngiltere ve İtalya bunu yaşadı ama onlar yerine finans, otomotiv, makine gibi alanları koyabildi. Biz o geçişi yapamadık” değerlendirmesini yaptı. Türkiye tekstil ve konfeksiyon sektörünün büyüklüğüne de dikkat çeken Bilge, “Türkiye tekstilden çıkmalı demek kolay. En büyük baskı kur–enflasyon makası. 2024’te enflasyon yüzde 65, dolar yüzde 19 arttı. Aradaki fark yüzde 48. Bu farkı biz nereden kapatacağız? Eskiden 100 liraya mal ettiğim ürünü 120 liraya satıyordum. Şimdi maliyet 165 lira, satış 140 lira. Zarar kaçınılmaz” açıklamasını yaptı. Sami Bilge, kurun enflasyonla paralel gitmesi ve üreticinin yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, “Biz dövizin aşırı yükselmesini istemiyoruz. Ama enflasyon düşmüyorsa, kur da baskılanmamalı. Aksi halde ihracatçı ayakta kalamaz. Tekstil hâlâ bu ülkenin bel kemiği. Türkiye’nin şartları tekstilden çıkmaya uygun değil. 100 milyar dolarlık bir sektörü ve yüzde 30’a varan istihdamı korumak için devletin de elini taşın altına koyması şart” dedi.

Zara’dan H&M’e dünya markalarına üretim

Küçük bir atölyede eski model tezgâhlarla 1980’li yılların başında üretime başlayan Elyaf Tekstil’in yolculuğunun bugün dünyanın önde gelen markalarına ihracat yapan entegre bir yapıya dönüştüğünü anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge, dönüm noktasının 1985’te eşarp kumaşı üretimine geçilmesi olduğunu söyledi. “Eşarp üretmiyorduk; eşarpçıların kullandığı kumaşı üretmeye başladık. Sıfırdan başladık ama bir buçuk yıl sonra Türkiye’de eşarp kumaşında lider olduk” diyen Bilge, 15 yıl boyunca bu alanda pazarın belirleyici oyuncusu olduklarını vurguladı. Daha sonra bugünkü fabrikaya taşındıklarını ve Avrupa’dan modern makinelerle üretim yapmaya başladıklarını belirten Bilge, bu yatırımların firmayı ihracata yönelttiğini ifade etti. “Fantezi bayan kumaşına geçtik ve ihracat başladı. Bugün üretimimizin yaklaşık yüzde 90’ı ihracat” dedi. Elyaf Tekstil bugün Zara, Mango, H&M, Next, Marks & Spencer, Tommy Hilfiger, Benetton, Marc O’Polo, Pull&Bear, Oysho ve Massimo Dutti gibi global markalara kumaş üretiyor.

Satışların yüzde 80’i Avrupa’ya yapılırken, Türkiye’nin payı yüzde 10’da kalıyor. “Ağırlıklı olarak bayan giyim kumaşı üretiyoruz” diyen Bilge, en büyük cironun da bu global markalardan geldiğini kaydetti.