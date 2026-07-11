Emekli aylığı eksik yatanlar dikkat: SGK yeni uygulamayı duyurdu
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı kesintilerine e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının artık e-Devlet üzerinden görülebileceğini açıkladı.
SGK'den yapılan açıklamada, "e-Devlet kapısı üzerinden 'Emekli Aylığı Kesintileri' hizmetimiz ile aylıklarınızdaki kesinti bilgilerinize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Geçmiş ayları sorgulamak için 'Yeni sorgu' butonuna tıklayarak ilgili ay seçilebilecek.
“Emekli Aylığı Kesintileri” hizmetimiz ile aylığınızdaki kesinti bilgilerine ulaşabilirsiniz.https://t.co/jLjVBPYOPthttps://t.co/Bk16L1Lnzr pic.twitter.com/1dAW44bvkh— SGK (@sgksosyalmedya) July 10, 2026