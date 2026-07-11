  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Emekli aylığı eksik yatanlar dikkat: SGK yeni uygulamayı duyurdu
Takip Et

Emekli aylığı eksik yatanlar dikkat: SGK yeni uygulamayı duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı kesintilerine e-Devlet kapısı üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emekli aylığı eksik yatanlar dikkat: SGK yeni uygulamayı duyurdu
Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin aylıklarından yapılan kesintilerin detaylarının artık e-Devlet üzerinden görülebileceğini açıkladı.

SGK'den yapılan açıklamada, "e-Devlet kapısı üzerinden 'Emekli Aylığı Kesintileri' hizmetimiz ile aylıklarınızdaki kesinti bilgilerinize ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Geçmiş ayları sorgulamak için 'Yeni sorgu' butonuna tıklayarak ilgili ay seçilebilecek.

 