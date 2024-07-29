Emekli, enflasyon bütçesi disiplininin altında ezilecek mi?

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Ali Çufadar, 2001 krizi sonrasında hızla gerileyen enflasyondaki “ana” nedeni açıkladı. O dönemde Merkez Bankası’nda Açık Piyasalar Müdürü olan Çufadar, enflasyonun hızla gerilemesinde dönemin uzmanları kadar etkili olan yöntemin bütçe başarısı olduğunu günümüzden örnekle anlattı.

Dr. Ali Çufadar, “Bütçe disiplini? Niyet?” başlıklı paylaşımında, emekli maaş zamlarında “bütçe” söylemlerine atıfta bulundu.

“Bütçe disiplini gerekçesiyle, emekliye zam verilmedi, ezildi” diyen Çufadar, diğer alanlardaki disipline şu şekilde değindi:

“Diğer taraflarda disiplin var mı? Basit ve sonuca bakarım: 2024’te bütçe açığı yüzde 5’in altıysa, disiplin niyeti ciddi. Gösterge budur. Değilse; olan emekliye-çalışana-fakire oldu.”

Bütçe açığının GSYH’nin yüzde 5’inin altında olup olmamasının önemli olduğuna değinen Çufadar, enflasyonda düşüş ve bütçede disiplin için “niyet-ciddiyet açısından” temel göstergenin bu olduğuna vurgu yaptı.

Bütçe disiplini? Niyet?



Bütçe disiplini gerekçesiyle, emekliye zam verilmedi, ezildi.



Diğer taraflarda disiplin var mı?



Basit ve sonuca bakarım: 2024’te bütçe açığı yüzde 5’in altıysa, disiplin niyeti ciddi.



Gösterge budur.



Değilse; olan emekliye-çalışana-fakire oldu. — Ali Çufadar (@ali_cufadar) July 29, 2024

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Direktörü Dr. Ali Çufadar, Türkiye’de enflasyon açısından kritik değişkenin bütçe olduğunu savundu. İşte, Çufadar’ın o paylaşımı:

“Bakın; Türkiye’de enflasyon açısından kritik değişken bütçedir. 2000’lerde neden başarılı olduk? Sadece ustalarla değil. Rakamlara bir bakın? Sadece TCMB ve para politikasıyla bu iş yürümez; ülkeyi çok yıpratır. Herkesin odağı, artık bütçe olmalı…”

Bakın;



Türkiye’de enflasyon açısından kritik değişken bütçedir.



2000’lerde neden başarılı olduk? Sadece Ustalarla değil.



Rakamlara bir bakın?



Sadece TCMB ve para politikasıyla bu iş yürümez; ülkeyi çok yıpratır.



Herkesin odağı, artık bütçe olmalı… — Ali Çufadar (@ali_cufadar) July 29, 2024

Son olarak Çufadar, enflasyonla mücadelenin sadece faiz üzerinden olmayacağını da şu şekilde anlattı:

“’Çakarım faizi-bak ne oluyor’la olmaz bu iş. Hayır gelmez. Geride; borcunu ödeyemeyen şirketler-vatandaş enkazı ve işsizlik bırakırız, toplumsal huzur bozulur. Para politikası makul-bütçe esas olmalı…”