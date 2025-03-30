Emekli ikramiyelerini 4 bin liraya çıkaran kanun yürürlüğe girdi

Emekli ikramiyelerinin 4.000 liraya çıkmasını öngören kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili madde 20 Mart 2025'ten itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da ikramiye ile ilgili madde "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000’er TL” ibaresi “4.000’er TL” şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde yer aldı.

Kanunla yapılan değişiklikler

Yasayla biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

Bu tutarları, yeniden değerleme oranını geçmemek üzere belirlenecek oranda artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarına, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kanun teklifi