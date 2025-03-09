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Emekli ikramiyesi için kritik gün: Hangi rakam öne çıkıyor?

Emekli ikramiyesine yapılacak zamma ilişkin olarak son viraja girildi. Yarın açıklanması beklenen ikramiyenin bin liralık artışla 4 bin lira olacağı belirtiliyor. 

Haber Merkezi
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Emekli ikramiyesi için kritik gün: Hangi rakam öne çıkıyor?
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AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına, "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı verdi.

AK Parti kurmayları Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında perşembe akşamı toplandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı toplantıda ekonomi bürokratları ikramiyede gerçekleştirilecek artışın bütçeye getireceği ek maliyete ilişkin etki analizini ortaya koydu.

Toplantıda yapılan müzakereler sonrası 1000 TL'lik zam alternatifi ağırlık kazandı. AK Parti kurmayları zam oranının 750 ile 1000 TL alternatifi üzerinde yoğunlaştığını bildirdi.

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