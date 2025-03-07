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Emekli ikramiyesine zam müjdesi!

Emekli ikramiyelerine bu yıl da zam yapılması yönünde karar alındı. AK Parti’nin Pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunacağı ekonomik düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifine, ikramiyeye zammın da eklenmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Emekli ikramiyesine zam müjdesi!
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Emekli ikramiyelerine bu yılda zam yapılması kararı alındı. Emeklilere bu yıl yapılacak emekli ikramiyesine zam oranının ise 1000 ile 2000 bin TL arasında olması ve AK Parti’nin Pazartesi TBMM Başkanlığı’na sunacağı ekonomik düzenlemeler içeren 15 maddelik yasa teklifinin içeresine konulması bekleniyor.

‘Hafta sonu rakam netleşecek’

Edinilen bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi yönetimine emekli ikramiyelerine yeni bir zam belirlemek için, ‘çalışın’ talimatı verdiği belirtildi. Dün bir araya gelen kurmaylar zam oranını netleştirmek için hafta sonu tekrar bir araya gelecek. 3 bin TL emekli ikramiyesi alan emeklilere bu yıl da zam yapılma kararı çıktı. Bununla beraber emeklilere 1000 TL ile 2000 TL arasında bir zam yapılması bekleniyor.

Pazartesi TBMM Başkanlığı’na sunulacak 15 maddelik yasa teklifinin içeresine konulması beklenen düzenleme ile 1000 TL zam yapılması halinde emekliler 4 bin TL bayram ikramiyesi alacaklar. İkramiyede ağırlık kazanan rakamın da yine 4 bin TL olduğu kulislerde konuşuluyor. Emekli ikramiyelerinin ise mart ayının son haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

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