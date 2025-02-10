Emekli maaş farklarının ödeme tarihi açıklandı: Ne kadar ödenecek?
Ocak 2025 itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak konusuydu. Bugün yapılan açıklamada, emekli maaşı farklarının yarın hesaplara yatırılacağı duyuruldu.
En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. SGK'dan yapılan açıklamaya göre maaş farkları yarın (11 Şubat 2025) hesaplara yatacak.
Emeklilere ne kadar fark yatacak?
Yapılan düzenleme kapsamında en düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.