Emekli maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? SGK emeklisi kök maaşı ne kadar olacak 2026? soruları milyonlarca emekli ve ailelerinin gündeminde. Yapılacak yıl başı zamlarının ardından tüm hesaplar yeniden yazılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ekim ayında tüketici fiyatları aylık %2,55 artarken, yıllık enflasyon %32,87 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeyle birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ‑Kur emeklileri için yılın ikinci yarısındaki dört aylık enflasyon toplamı %10,25 düzeyinde netleşti.

Bu bağlamda emeklilerin 2026 Ocak ayında alabileceği zam oranının şimdiden belirlendiği görülüyor.

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını belirleyen mekanizma gereği, ocak ve temmuz aylarındaki zammın temelini önceki altı aylık enflasyon oluşturuyor. Yıl sonu enflasyon tahminleri ise belirleyici rol oynuyor.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon tahminini önce %24-29 aralığından, sonra yeniden yukarı yönlü revize ederek %31-33 bandına çıkardı.

Buna göre, emekliler yeni yıl için yaklaşık %13-14 oranında zam alabilecekleri yönünde beklenti oluştu.

Öte yandan, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı süreçleri de devam ediyor. Bu kesim yılda iki kez zam alırken, toplu sözleşme artı enflasyon farkı birleşimi maaşlara yansıyor.

Bu gelişmeler ışığında, milyonlarca emekli ve memurun maaşları için 2026 Ocak itibarıyla belirgin bir artış hazırlığı içinde olduğu anlaşılıyor. Mali yılın kalan iki ayındaki enflasyon verileri ve resmi zam kararları ise nihai oranları kesinleştirecek.

SGK EMEKLİSİ KÖK MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri sonrası zam oranlarının ilk kısmı netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %7,5’lik enflasyon farkı oluştu.

Yenisafak.com’daki bilgiye göre nihai zam oranı, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 24 ila 29 aralığında seyrediyor. Bu kapsamda, 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %7,14 ile %10,56 arasında zam yapılması bekleniyor.

Son altı aylık enflasyon tahmini baz alınarak, 2026 Ocak ayında uygulanabilecek zam oranları şu şekildedir:

Yüzde 24 enflasyon tahmini: %7,14 zam

Yüzde 27 enflasyon tahmini: %9,31 zam

Yüzde 29 enflasyon tahmini: %10,56 zam

Bu oranlar doğrudan maaşlara yansıyacak ve kök aylık üzerinden hesaplanacak.

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşı bu rakamın altında olan yaklaşık 4 milyon emekli, yapılan zamlardan tam anlamıyla faydalanamıyor.

Eğer hükümet, mevcut taban maaş politikasını sürdürürse ve yıl sonu enflasyon beklentileri gerçekleşirse, 2026 yılında en düşük emekli maaşı 19.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Memur ve memur emeklileri için farklı bir hesaplama yöntemi uygulanıyor. 2026 yılı için toplu sözleşme ile belirlenen zam oranları şu şekilde:

2026 1. Yarıyıl: %11 zam + 1.000 TL taban aylık artışı

2026 2. Yarıyıl: %7 zam

Eylül ayı itibarıyla memurlar için %2,38'lik bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bu orana %11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, 2026 Ocak zammı toplamda %13,64 seviyesine ulaşıyor. Yıl sonu enflasyonuna göre bu oran %16 ila %17,79 arasında şekillenebilir.

2026 yılı için emekli ve memur maaş zammı oranları, 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi ile birlikte kesinleşecek. Ocak ayının ilk haftasında, maaşlara yansıyacak oran ve yeni ödeme takvimi kamuoyu ile paylaşılacak.