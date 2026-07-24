Emekli maaşı alan aile hekimlerine Yargıtay'dan kritik karar

2002 yılında emekli aylığı bağlanan ve 2008'de aile hekimi olarak göreve başlayan vatandaşın maaşı, SGK tarafından 2016 yılında durduruldu. Kurum ayrıca, bugüne kadar yapılan ödemeler gerekçe gösterilerek 111 bin 855 TL borç tahakkuk ettirdi. Bunun üzerine emekli, maaşının yeniden bağlanması, kesilen aylıkların faiziyle birlikte ödenmesi ve SGK işleminin iptali istemiyle yargıya başvurdu.

Emekli aile hekimi davasında ilk mahkeme SGK'yı haksız buldu

İlk Derece Mahkemesi, emekli yurttaşın başvurusunu kabul etti. Mahkeme emeklinin sosyal güvenlik destek primine tâbi olduğunu ifade ederek SGK’nin herhangi bir kaybının olmadığını hükmetti.

Bunun üzerine SGK davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Kararda aile hekimliğine ilişkin şu tespitlere yer verildi: “Bakanlığın yaptığı sözleşmeyle aile hekimlerinden hizmet aldığı, hekimlerin sözleşme gereği sağlık hizmeti sunduğu ve bunun karşılığı belli bir ödenek alarak yardımcı personel ücretleri, bina kirası ve sağlık merkezinin işletilmesi ile ilgili yakıt, temizlik, güvenlik ve diğer giderleri karşıladığı, bu nedenle aile hekimlerinin kendi adına bağımsız çalışan statüsünde ve çalıştırdığı personelin ise işvereni olduğu…”

İlk derece hükmü korundu

İstinaf Mahkemesi de ilk derece mahkemesinin kararının yerinde olduğuna hükmetti. Ancak mahkeme maktu vekalet ücreti takdiri yerine davacı taraf lehine nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden esas hakkında hüküm kurulmasına karar verdi.

Emekli maaşı alan aile hekimlerinden ödemeler geri alınabilir

SGK bu kararı bunun üzerine Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi emekli maaşı alan aile hekimlerinin maaşının kesilmesinin ve yapılan ödemelerin de geri alınmasının zorunlu olduğuna karar verdi. Daire, emeklinin kasıtlı bir davranışı bulunmadığına hükmederek borcun yeniden hesaplanmasına hükmetti.

Emekli maaşı alan aile hekimlerine yargıtay freni

İstinaf Mahkemesi ise Yargıtay’ın bozma kararına direndi. İstinaf kararında Bakanlık kadrosunda yer almayan ve kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar statüsündeki aile hekimlerinin yaşlılık aylığı alırken hizmet sunmaları nedeniyle tâbi olacakları statü konusunda Yargıtay kararları arasında mevcut çelişkinin de giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği direnme kararını bozdu. Genel Kurul, aile hekimliği yapan kişilerin aylığı kesilmeksizin aile hekimi olarak çalışmasının mümkün olmadığına hükmetti. Dosya yeniden İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Karar oy çokluğuyla alındı.