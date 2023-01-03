Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı belli oldu

2023 emekli maaşı konusundaki bekleyiş sona erdi. TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından emekli maaş zammı belli oldu. Emekli maaşları Temmuz-Aralık 2022 tarihleri arasındaki enflasyon oranında artacak ancak milyonlarca emekli asgari ücretteki artışın ardından refah payı konusunda yapılacak açıklamaları beklemeye başladı.

Aralık enflasyonu ne kadar oldu?

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan yıllık bazda enflasyon 21 yılın zirvesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık'ta aylık enflasyon ise yüzde 1,18 oldu. Aralık'ta güçlü baz etkisine rağmen görülen pozitif aylık enflasyonla birlikte aylık enflasyonda artış serisi 48. aya yükseldi.

Emekli maaş zammı belli oldu

Normal şartlarda emekli maaşları Temmuz-Aralık 2022 döneminin enflasyonu oranında artacak. Açıklanan enflasyon verilerine göre, emekli maaşları yüzde 15,4 oranında zamlanacak.

Milyonlarca emekli refah payı bekliyor

Emekli maaş zammı belli olsa da milyonlarca emekli, hükümetin refah payı düzenlemesi yapmasını bekliyor. Asgari ücrette yapılan artış sonrasında emekli maaşlarına yapılacak zam oranının refah payı eklenerek artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.