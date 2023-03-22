Emekli maaşına ve bayram ikramiyelerine zam sinyali: Bakandan sürpriz açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerine zam hazırlığı.

Emekli aylığı ve bayram ikramiyelerinde artış yapacak çalışma başlatıldı.

En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma, EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak. EYT'den emekli olanlar düzenlemeden faydalanacak.

Peki 2022 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar ödendi?

2022 yılında ikramiyeler 1100 TL olarak hesaplara yattı.

2023 yılında da yeni ikramiyeler bayram öncesinde hesaplara yatırılacak.