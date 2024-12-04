Emekli maaşında sıfır zam tehlikesi! En düşük aylık alanlar 20 bin lira seyyanen zam ve refah payı istiyor

Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte emeklinin zam oranı da netleşmeye başladı. Sayıları milyonları bulan emekliler TÜİK’in açıkladığı rakamlara tepki gösteriyor. Sosyal medyada #EmekliBitikNedeniTÜİK etiketiyle kampanya başlatıldı.

En düşük aylık alanlar meydanlara iniyor

En düşük aylığı 12 bin 500 TL olan emekliler, zorunlu ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini belirterek yeniden meydanlara çıkacaklarını açıkladı. Cumhuriyet’in haberine göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF), pazar günü mitinge hazırlanıyor. EYT_EF Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikci, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) emekli ve çalışanın sofrasından ekmeğini aldığını vurguladı.

20 bin lira ‘Seyyanen zam’ talep ediliyor

Emeklilerin sefaletinin baş sebeplerinden birinin TÜİK olduğunu söyleyen Lastikci, şunları söyledi:

“Yüksek enflasyon karşısında alım gücü yok olan emekliler ve emekçiler zor duruma düştü. TÜİK marifetiyle hepimizin sefaletine imza atılıyor. İnsan içine çıkamıyoruz, çarşıya pazara gidemiyoruz. Artık çöpün başında, pazarın çürüğünde emekliler var. Yıllardır verdiğimiz emekler bunun için miydi, vergilerimizi primlerimizi ödemedik mi? Bugün 75-80 yaşına gelmiş emekli dahi iş arıyor. Ölüme terk edildik, can çekişiyoruz. Suni teneffüs olarak ocak ayından önce 20 bin lira seyyanen zam talep ediyoruz” dedi.

Emekliler meydanlara iniyor

Federasyon üyesi emekliler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” diyerek 8 Aralık saat 14.00’te Kadıköy Meydanı’nda bir araya gelecek.

Emekli için sıfır zam tehlikesi

Kasım ayında enflasyon yüzde 2.24 oranında arttı. Temmuz sonrası 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. Memur ve memur emeklisinin yüzde 4.15 oranında enflasyon farkı oluştu. Enflasyon farkıyla birlikte ocakta artışın yüzde 10 civarında olması bekleniyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14.57 oranında zam kesinleşti. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışın da yüzde 17-18’ler civarında kalması bekleniyor. Eğer en düşük aylık olan 12 bin 500 lirada yasa ile yeni düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalacak.

En çok memur, sabit gelirliler ve emekliler hissediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “refah payı artışı ve emekliler için adil emekli aylığının” yaşama geçirilmesini isteyerek “Bugün gelinen noktada, geçim derdi sıkıntısı bitmiş, yüksek faiz, artan kur ve yukarı yönlü fiyat etiketleri durdurulabilmiş değildir. Bu süreci en yoğun şekilde cüzdanlarında hisseden kesimin kamu görevlileri, sabit gelirliler ve emekliler olduğu gerçeği ise halen önümüzde durmaktadır” dedi.

“İlk defa memur ve emekliler hedef enflasyonun altında zam alacak”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ocak ayında yapılacak zammın yeniden değerleme oranı olan yüzde 43.93’e revize edilmesini, refah payının da unutulmamasını istedi. “Bu rakamlara göre kasım ayı ile birlikte maaşlar reel olarak yüzde 4.56 eridi. Bu durum kamu çalışanlarını ve emeklileri ekonomik bir açmaza sürüklemektedir. Ayrıca eğer bir önlem alınmazsa tarihinde ilk defa memur ve emekliler devletin hedeflediği enflasyonun bile altında maaş zammı alacaklar” diye konuştu.