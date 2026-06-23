Emekli maaşları ne kadar artacak? İşte zam senaryoları!

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranına odaklanırken yılın ikinci artışı için geri sayım sürüyor. TBMM’de taban aylık düzenlemesine yönelik hazırlıklar gündeme gelirken, emekli maaşlarına ilişkin olası zam oranları da netleşmeye başladı.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yanı sıra memur emeklileri de temmuz ayında yapılacak zam için 3 Temmuz'a odaklandı. Zam için masadaki oranlar netleşirken kök aylıklarda yapılacak değişiklik için TBMM'de hazırlıklar başladı.

Rakam 23 bin 500 TL’ye yükselebilir

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. En düşük SSK Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 16.60 oranındaki 5 aylık enflasyona şimdiden 23.322 TL'ye ulaştı. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu

Sabah gazetesi muhabiri Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı.

Haziran enflasyonuna ilişkin bugüne kadar; yüzde 1, 1.37, 1.52, 1.6 ve 1.71 olmak üzere 5 oran öne çıkıyordu. Merkez Bankası'nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları anketi ile Haziran ayı TÜFE beklentileri daha da netleşti. Ankete katılan 68 reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonelin ortalama tahmini yüzde 1.36 oldu.

6 aylık enflasyon ne kadar olacak?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'de emekli maaşı zammına yapılacak zam için ipucu verdi. Ankete göre katılımcılar, haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19.23 olarak çıkabilecek. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 19.23, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 7,41'lik enflasyon farkı ile toplamda 14,93 zam yapılacak.

En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan 20 bin TL'lik en düşük emekli maaşı yüzde 18,19 zam yapılırsa 23.638 TL'ye, yüzde 19,23 zam yapılırsa 23 bin 846 liraya çıkacak Halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

Emekli maaşlarında temmuz hesabı

Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Aylıklarla birlikte kök aylık üzerinden hesaplanan ve her ay vergi iadesi şeklinde yatırılan "Ek Ödeme Tutarı"nda da artış yaşanacak Ek Ödeme Tutarı yüzde 4 olarak uygulanıyor. Daha düşük maaşı olanlar için ek ödeme oranı yüzde 5'e çıkıyor.

Örneğin 30 bin lira maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme olarak 1.200 TL daha ödeniyor. Bankaya yatan para 31.200 TL'ye çıkıyor. Emeklilere yapılan artışlar kök aylığa uygulandığı için yüzde 4'lük ek ödeme de otomatik yine artıyor. Örneğin 30 bin lira kök maaşı olan bir emeklinin temmuzda maaşının yüzde 18 arttığı düşünülürse kök aylığı 5.400 TL artışla 35.400 TL'ye çıkacak. Bu durumda daha önce 1.200 TL olan ek ödemesi de 1.416 TL olacak. Bu durumda bankaya yatırılacak para 31.200 TL'den 36.816 TL'ye çıkacak.

Emekliler e-Devlet’ten maaş detaylarını görüntüleyebiliyor

Emekliler, kök maaş ve ek ödeme detaylarını e-Devlet üzerinden "Emekli Aylık Bilgisi" ekranından kontrol edebiliyor. Bu ekranda "aylık tutarı" kök maaşı, "ek ödeme" ise yüzde 4–5'lik ilave ödemeyi gösteriyor. Taban maaşın altında kalan durumlarda ise "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde Hazine desteğiyle yapılan tamamlayıcı ödeme yer alıyor.

Memur ve emekli zammı 3 Temmuz’da netleşecek

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek. Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Zam senaryosu

Mevcut maaş: 20.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 23.320 TL

%18,19 zamlı: 23.638 TL

%19,23 zamlı: 23.846 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 29.150 TL

%18,19 zamlı: 29.548 TL

%19,23 zamlı: 29.808 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 34.980 TL

%18,19 zamlı: 35.457 TL

%19,23 zamlı: 35.769 TL

Mevcut maaş: 35.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 40.810 TL

%18,19 zamlı: 41.366 TL

%19,23 zamlı: 41.731 TL

Mevcut maaş: 40.000 TL

%16,60 zamlı (5 aylık TÜFE): 46.640 TL

%18,19 zamlı: 47.274 TL

%19,23 zamlı: 47.692 TL