Emekli maaşlarında artış yine eşitlenemedi: En düşük emekli maaşına zam yüzde 33’te kaldı

Hüseyin GÖKÇE/ ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur emekli maaşlarıyla , SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarının Temmuz ayında eşitleneceğini belirtirken, bu aşamada SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5’lik zam yapılacağını söyledi.

Erdoğan, aynı açıklanmada en düşük SGK ve BAĞ-KUR maaşlarının ise 7500 liradan 10 bin liraya çıkarılacağını açıkladı. Aralık ayında 7501 lira alan emeklinin maaşına ek artış oranıyla birlikte yüzde 42.65 artış yapılmış oldu. Ancak Aralık ayında 7500 lira alan emeklinin eline ise maaş olarak 10 bin lira geçecek. Bu durumda en düşük emekli maaşındaki artış oranı ise yüzde 33.3’te kalmış oldu.

Başka bir ifade ile eğer emekli artışlarına yönelik TBMM’de yapılacak kanuni düzenlemede değişiklik yapılmazsa, düşük alan emekliye daha düşük yani yüzde 33.33, daha yüksek alan emeklilere ise bundan yaklaşık 10 puan daha fazla maaş artışı yapılmış olacak.