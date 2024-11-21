Emekli maaşlarında senaryolar: Ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 2025 yılı Ocak ayında enflasyon verilerinin ardından zam oranı da belli olacak.

2024 yılının ikinci yarısındaki 4 aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranları da netleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine göre temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 ayda TÜFE yüzde 12,06 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 2 kez, yılbaşı ve yıl ortasında enflasyon kadar zam alıyor. 2025 yılında işçi emeklilerinin maaşlarına, şimdiden 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı ile yüzde 12,06 zam alacağı kesinleşti. Temmuz 2024’te yüzde 24,73 oranında zam yapılmış, en düşük emekli maaşı da 12 bin 500 TL olmuştu.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı hesabı ise enflasyon üzerinden toplu sözleşmeyle hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme zammı olan yüzde 10 ve yüzde 9,31 enflasyon farkıyla toplamda yüzde 19,31 oranında zam almıştı.

Memur ve emeklilerin, 2025 yılı ilk yarısı için maaş zammı ise, toplu sözleşmeden kaynaklı olarak enflasyon farkı ile yüzde 6 oranında olacak.

4 aylık hesaplamalara göre, memur ve memur emeklileri, yüzde 1,9 enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla ocak ayında şimdiden yüzde 8 oranında zam alacak.

Maaş zamlarında tahminler

TCMB’nin son enflasyon raporunda beklentisini yüzde 44'e çıkarmasıyla, memur ve emeklilere yönelik zam senaryosu da şu şekilde oluşuyor:

Memur ve memur emeklileri, Ocak 2025'te toplu sözleşme ile yüzde 6 ve TCMB'nin beklentileri doğrultusunda yıl sonu enflasyonla yüzde 4,95 üzerinden, toplamda tahmini yüzde 11,25 oranında zam alacak.

SSK ve Bağ-kur emeklileri de TCMB beklentisi doğrultusunda gerçekleşen enflasyonla yüzde 15,44 oranında zam alacak.

Maaş zamları ne zaman açıklanacak?

2024 yılı enflasyon oranı 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak. Memur ve emekli maaş zamları da bu tarihte netleşecek.