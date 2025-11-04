Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı; 4 aylık oran belli oldu! Memur emeklileri Ocak ayında ne kadar zam alacak?

Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı milyonların gündeminde. Memur emeklileri Ocak ayında ne kadar zam alacak? Konu sürekli araştırılıyor. Enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşı yapılacak zammın ne oranda olacağı araştırılıyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI

Milyonlarca emekli ve memur ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Yılın ikinci yarısındaki 4 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu. Böylece memur ve emeklisinin 4 aylık zam farkı da netleşti.

4 aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,25 artış alacak. Memur ve emeklileri ise yüzde 16,55 zam alacaklar.

Bu sayılara kasım ve aralık ayında gerçekleşecek veriler de eklenecek. Böylece yeni yılın ilk 6 ayında zam oranları netleşecek.

MEMUR EMEKLİLERİ OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Yeni yılda tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 14-15, memur ve emeklilerinin ise yüzde 20 civarında zam alma ihtimalini görüyoruz" dedi.

İki aylık TÜFE'ye bağlı olarak memur ve emeklilerine ise bin liralık bir taban artışı da eklenecek.

Maaşlara yansıyacak artış milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek. Maaş zammı ocak ayında aralık enflasyonunun belli olmasıyla netleşecek.