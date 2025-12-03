Emekli memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşı zam nasıl hesaplanır (SGK)? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2026 zammı için beklentisi artıyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %12,28 ile %14 arasında bir altı aylık zam oranı öngörülüyor. Emekli vatandaşlar ise ne kadar zam alacağını net öğrenmeye çalışıyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

TÜİK’in Temmuz–Ekim dönemine ilişkin açıkladığı enflasyon verisi %10,25 oldu. Bu rakam, memurlar ve memur emeklileri için ilk dört ayda %5 enflasyon farkının oluştuğu anlamına geliyor. Toplu sözleşme kaynaklı %11’lik zam da hesaba katıldığında, Ocak ayına yaklaşırken memurların şimdiden %16,55’lik artışı garantilediği görülüyor.

Kasım ve Aralık enflasyonu beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi’nin ortak hazırladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammına ilişkin yeni sinyaller verdi.

MEMUR MAAŞI ZAM NASIL HESAPLANIR (SGK)?

Anket sonuçlarına göre yıl sonu TÜFE tahmini %32,08 düzeyinde.

Bu senaryoda:

Enflasyon farkı: %7,81

Toplam artış: %11’lik sözleşme zammı + enflasyon farkı = %19,67

Uzmanlara göre bu oran, ocak ayı maaş hesaplamaları için artık güçlü bir referans haline gelmiş durumda.

Beklentinin gerçekleşmesi halinde taban aylıklardaki artış, memur ve memur emeklisi maaşlarında ciddi bir iyileşme yaratacak.

En düşük memur maaşı

Mevcut: 50.503 TL

Beklenen zam + 1.000 TL taban aylık artışıyla: 61.437 TL

En düşük memur emeklisi aylığı

Mevcut: 22.672 TL

Öngörülen artışla: 28.132 TL

Kritik zam oranları, Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak nihai enflasyon verisiyle kesinleşecek.

Olası zam senaryoları şu şekilde:

Mevcut maaş: 16.881 TL

Zam oranı: %7,5

Zamlı maaş: 18.140 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL

Zam oranı: %7,5

Zamlı maaş: 21.500 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

Zam oranı: %7,5

Zamlı maaş: 26.875 TL

Mevcut maaş: 16.881 TL

Zam oranı: %14

Zamlı maaş: 19.225 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL

Zam oranı: %14

Zamlı maaş: 22.800 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

Zam oranı: %14

Zamlı maaş: 28.500 TL

Mevcut maaş: 16.881 TL

Zam oranı: %20

Zamlı maaş: 20.257 TL

Mevcut maaş: 20.000 TL

Zam oranı: %20

Zamlı maaş: 24.000 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

Zam oranı: %20

Zamlı maaş: 30.000 TL