Emekli Memur-Sen'den maaşlara zam çağrısı

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, Memur Sendikaları Konfederasyonu'nda (Memur-Sen) düzenlediği basın toplantısında, milletine ve devletine yıllarca hizmet eden emeklilere insan onuruna yakışır ücret verilmesinin sosyal devletin gereği olduğunu söyledi.

Devletin, çalışanı ve emeklileri korumaya yönelik düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten Küçükkösen, kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 17,55 artı 8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldığını anımsattı.

Kamu emeklisine ise piyasa gerçeklerinden uzak olarak sadece yüzde 25 zammın layık görüldüğünü ifade eden Küçükkösen, bu oranla 9 bin 800 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kaldığını dile getirdi.

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Küçükkösen, şöyle konuştu:

"Kira fiyatlarında yaşanan artışlar, emtia fiyatlarındaki yükselişler, gelirden daha çok artan giderler ve en düşük emekli kamu görevlisi aylığının asgari ücretin altında kaldığı görülerek artış yapılmalı, en düşük kamu görevlisi aylığı adil bir ücrete kavuşmalıdır. Çalışan ile emekli arasındaki bu büyük rakamsal farklılık, sosyal güvenlik sisteminin çarpıklığını en net ve açık biçimde gözler önüne sermektedir.

Yapılması gereken ve beklentilere karşılık verecek olan, seyyanen zammın tüm kamu görevlisi emeklileri için de geçerli olmasıdır. Emeklilere, yüzde 17,55 artış oranı uygulandıktan sonra aylık bağlama oranı üzerinden 8 bin 77 lira seyyanen zam yansıtılmalı, ortadaki karışıklık ve kargaşa giderilmelidir. Biliyoruz ki 'Büyük ve Güçlü Türkiye' emeklisine hak ettiği aylığı verecek, çalışan-emekli tartışmasına fırsat tanımayacak büyüklüktedir."