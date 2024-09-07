Emekli olanlar işten ayrılamıyor! “Emeklilerin en az 4’te 1’i çalışıyor”

Ekonomide yaşanan zorluklar, düşen alım gücü ve enflasyonla mücadelede talebe yönelik baskıların etkilediği maaş zamları nedeniyle emeklileri çalışmak zorunda bırakıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, son 4 yılda kayıtlı emekli çalışan sayısı yaklaşık üç kat artış gösterdi. EYT düzenlemesinin de etkili olduğu bu verilerde, 2020 yılında çalışan emekli sayısı 746 bin 776 olurken, 2023’te bu sayı 1 milyon 864 bine yükseldi. 2024 Haziran ayında da toplam 2 milyon 23 bin oldu.

Bu durum, iş kazalarında hayatını kaybeden 65 yaş üstü kişilerin de sayılarının artmasına neden oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin yayımladığı Ağustos 2024 “İş Cinayetleri Raporu’na” göre, ağustos ayında en az 179 işçi hayatını kaybederken, 65 yaş üstü hayatını kaybedenlerin sayısı 9 kişi oldu.

“Emeklilerin en az 4’te 1’i çalışıyor”

Birgün’den Sarp Türkmen haberine göre, emekli olmasına karşın çalışmak zorunda kalan 64 yaşındaki Mehmet Polat’ın çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Sendikalar ve emekli olmasına rağmen çalışanlar, yaşananları şu şekilde anlatıyor:

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel, toplam çalışan emekli sayısının 4 milyondan fazla olduğunu tahmin ettiklerini söylerken, Türkiye’de 16 milyonun üzerinde emekli olduğunu belirterek “Emeklilerin en az 4’te 1’i çalışıyor” dedi.

Emeklilerin artan ekonomik kriz karşısında çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Temel, hayat pahalılığının emeklilerin çalışması üzerinde en büyük etken olduğunu belirtti. Temel, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanlar uzun yıllar çalıştıktan sonra sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için emekli olurlar, fakat ülkemizde maalesef çalışmak zorunda kalıyorlar. Sendikamızın talebi tüm emeklilerin insanca yaşayacağı bir ücret almasıdır. İktidar emekliye enflasyon oranı üzerinde zam yaptığını belirtiyor, bu doğru değil. 2024 yılı emekliler için açlık, yoksulluk ve sefalet yılı olmuştur. Süreç bu şekliyle sürdürülebilir değildir. Milli gelirin paylaşımında emek lehine bir artış olması gerekiyor.”

“Aylık belirleme sistemi emeklinin aleyhinedir”

Türkiye Emekliler Derneği Araştırma Müdürü Namık Tan, yaklaşık 2 milyon kayıt dışı çalışan emekli olduğunu belirtirken, prim sistemi ve SGK kanuna yönelik şunları söyledi:

“Emekli aylıkları belirlenirken kullanılan ‘belirleme katsayısı’ düşük kalmaktadır. Aylık belirleme sistemi emeklinin aleyhinedir. Bir ülkede sosyal güvenliği Hazine yönetiyorsa burada bir sorun vardır. Emekçiyi gözeten bir yönetim kadrosunun bu işleri yapması lazım. SGK kanunu değişmeli.”

Emekliler geçinemiyor

Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan 74 yaşındaki Haydar Tokgöz, 1999 yılında Ankara Mamak Belediyesi’nden emekli olduktan sonra çalışmayı hiç bırakmayarak, halen tatlı satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Tokgöz, 1999’dan beri emekli aylığı yetmediği için her bulduğu işte çalıştığını belirtirken, kirada oturmamasına rağmen emekli aylığıyla kıt kanaat geçindiğini söylüyor.

61 yaşında çalışan emekli Mehmet Tombuloğlu, geçimini sağlamak için karpuz kavun satıyor. Geçinemediğini söyleyen Tombuloğlu, 2007 yılında hamallık yaparak emekli olurken, 15 bin lira maaşıyla kıt kanaat geçindiğini söyledi.

“TÜİK’in açıkladıkları rakamların gerçek enflasyonla alakası yok”

Emekli Meclisi, İstanbul’daki TÜİK Bölge Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, “Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın, haklarımızı istiyoruz” kampanyasını başlattıklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Her ay cebimizden paramızı, soframızdan ekmeğimizi çalan TÜİK’i, 17 milyon emekli adına protesto edeceğiz. 30 yıl çalışmanın ardından, emeklilikte rahat edeceğiz. TÜİK’in açıkladıkları rakamların gerçek enflasyonla alakası yok. Bizler çarşıda, pazarda yaptığımız alışverişlerde hayat pahalılığının nasıl arttığını yaşayarak görüyoruz. TÜİK, her şeyin fiyatını düşük göstererek ülkemizde enflasyon düşüyor gibi göstermeye çalışıyor.”