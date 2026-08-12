Emekli olup çalışmaya devam edenler için Yargıtay’dan emsal karar

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı işverene ait iş yerlerinde farklı dönemlerde görev yapan ve emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren işçiler açısından önemli bir karara hükmetti.

Yüksek Mahkeme; ilk çalışma dönemine ait izin ücretleri ödenmiş veya izinler kullanılmış olsa dahi, ikinci dönemdeki yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde önceki kıdemin dikkate alınması gerektiğine hükmetti.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre dava, aynı işverene ait iş yerinde 9 Nisan 2015 – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak 2019 – 10 Eylül 2021 tarihleri arasında aralıklı olarak çalışan bir işçi tarafından açıldı. Kullanılmayan izin sürelerinin eksik hesaplandığını belirten işçi, alacaklarının ödenmesini talep etti.

İşverenin “izin süresi sıfırdan hesaplanır” savunmasına Yargıtay’dan itiraz

İşveren tarafı ilk döneme ait tüm alacakların ödendiğini, verilen aranın ardından yeni projede işe başlatıldığını ve önceki dönemin parası ödendiği için ikinci dönem izin süresinin yeni baştan (sıfırdan) hesaplandığını savundu.

İstinaf kararı bozuldu

İş mahkemesi işçiyi haklı bulurken, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ilk dönem tasfiye edildiği gerekçesiyle işvereni haklı buldu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstinaf kararını hatalı bularak bozdu.

Yargıtay gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Davacının ilk dönem çalışmasında yıllık izinlerini kullanması veya kullanmadığı yıllık ücretli izinlerin ücretlerinin ödenmesi, ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık izin gün sayısının belirlenmesinde, ilk dönemdeki kıdemin dikkate alınmasını engellemez. Hal böyle olunca davacının ikinci çalışma döneminde hak kazandığı yıllık ücretli izin süresinin, ilk dönemdeki çalışma süresi de dikkate alınarak yazılı sonuca gidilmesi gerekir."

Yargıtay'ın bu kararı, özellikle EYT yasasından yararlanarak emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçilerin izin haklarındaki tereddütleri tamamen ortadan kaldırdı.