Emekli ve asgari ücret düzenlemesi gündemde mi? Cevdet Yılmaz yanıtladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıkları ve asgari ücrete yönelik iyileştirme yapılıp yapılmayacağına ilişkin yöneltilen soru önergesini yanıtladı. Ekonomide yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki etkisi sürerken, emekli ve çalışanların gelirlerine yönelik olası düzenlemeler yeniden gündeme geldi.

DEM Partili Fırat'tan hükümete ek zam ve refah payı sorusu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat konuyu Meclis’e taşıdı. Fırat konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Asgari ücretli ve emeklilerin yaşam standartları açlık sefalet rakamlarına inerken bu durum çalışarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan tüm emekçiler için geçerlidir. Bu nedenle; tüm ücretlilerin enflasyondan doğan kayıpları Temmuz ayında acilen ve mecburen telafi edilmelidir. Bütçe kaynakları savaşa, silahlanmaya, sermaye transferlerine, gösteriş ve israfa değil, halkların temel ihtiyaçlarına kullanılmalı, herkes için insanca yaşanacak gelir düzeyleri güvence altına alınmalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Fırat şu soruları sordu:

En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırlan dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi çalışma yapılmakta mıdır?

Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır?

Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücünde meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılı içerisinde ek zam veya refah payı verilmesi planlanmakta mıdır?

"Konu görev ve yetki alanımda değil"

Yılmaz önergeye verdiği yanıtta konunun kendi görev ve yetki alanında olmadığını iddia etti.

Yanıtta şu ifadeler kullanıldı: "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır.

Bu itibarla, İstanbul Milletvekili Sayın Celal FIRAT tarafından verilen 7/46016 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir."