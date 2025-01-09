Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu'ndan TÜİK'e başvuru: Enflasyon yeniden belirlensin

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, son 6 aylık enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı, ENAG ve İTO verilerinin çok altında kaldığını ifade ederek TÜİK'e başvurdu.

Başvuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kurumunuz tarafından 1 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasına ait 6 aylık açıklanan enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak açıklanmış ve üyelerimiz olan emeklilere bu açıklanan enflasyon oranları nedeniyle işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 ve Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştır. Asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ise yüzde 30 oranında zam yapılmıştır.

Ancak bu oranların yukarıda yazılı olduğu üzere Türkiye’deki gerçek enflasyon oranının çok altında bulunması ve federasyon ile derneklerimize üye emekli ve çalışanlarımızın maaşına işbu rakamlar üzerinden zam yapılması nedeniyle enflasyon rakamlarının çok altında zam almalarından dolayı hem emeklilerimiz hem de çalışanlarımız hak etmiş olduğu zamları alamayarak yoksullaşmaktadırlar. Açıklanan nedenlerle 7 Temmuz 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasına ait 6 aylık enflasyon oranının yeniden incelenerek son 6 ayın gerçek enflasyon oranlarının belirlenmesi ve enflasyon verilerinin hangi yöntemle belirlendiği ve madde sepetinde yer alan madde fiyatlarının ve ağırlıklarının tarafımıza bildirilmesi talebimiz vardır."