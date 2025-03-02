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Emekli ve ihtiyaç sahiplerine pazar desteği! İlk ödeme hesaplara yatırıldı

Kırıkkale'de, belediye tarafından ihtiyaç sahibi emekli, engelli, dul ve yetim vatandaşlara bin 500 lira pazar desteği ödemesi yapıldı.

Haber Merkezi
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Emekli ve ihtiyaç sahiplerine pazar desteği! İlk ödeme hesaplara yatırıldı
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İhtiyaç sahipleri ve emekliye pazar desteği veriliyor. Belediye Ramazan nedeniyle ödemeleri hesaplara aktardı.

Kırıkkale Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek projelerini sürdürüyor. Belediye tarafından başlatılan "Pazar Desteği" kapsamında, emekli, engelli, dul ve yetim vatandaşların hesaplarına ilk ödeme yapıldı.

12 ay boyunca destek verilecek 

Destek programı kapsamında her ay bin 500 lira olmak üzere toplamda 12 ay boyunca ödemelerin devam edeceği bildirildi.

Pazar desteğinin ilk ödemesi hesaplara geçti 

Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Sözümüzü tuttuk. 9 milyon TL'lik emekli pazar desteğimizin ilk ödemesini hesaplara yatırdık. Amacımız, vatandaşlarımızın Ramazan ayı öncesinde yanında olmak ve ekonomik sıkıntılarını bir nebze hafifletmek. 2025 yılında daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Anlaşmalı noktalardan gıda ihtiyaçları karşılanıyor

KırıkkaleKart üzerinden yapılan ödemelerle vatandaşlar, şehirdeki anlaşmalı noktalardan temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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