Emekli ve memur maaşı belli oluyor: Enflasyon verisi bugün açıklanacak

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla maaş zamları da netleşecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV yayınında haziran ayı enflasyonunun yüzde 2'nin altında gelmesini beklediğini söyledi.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Anketlere göre yüzde 1,6'lık enflasyon beklentisi var. Eğer böyle olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,95, memur ve memur emeklisinin maaşında da yüzde 15,85'lik artış olacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Eğer aynı oran yansıtılırsa en düşük emekli aylığı 16 bin 921 liraya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Aynı oranı yanstırsanız 4 milyon emekliyi kapsayacak. Enflayondaki artışı onlara da yansıtacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. 40 milyar ilave maliyet oluşturacak" dedi.

Yasal düzenleme şart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon rakamının netleşmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşeceklerini söylemişti.

Ardından da netleşen rakama göre hazırlanacak kanun teklifi Meclis'e gönderilecek.

TÜİK'in bugün açıklayacağı rakamlarla ÖTV'de de 3 kalemde güncelleme yapılacak. Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütüne otomatik olarak yansıyacak zam oranını Cumhurbaşkanı'nın değiştirme yetkisi var.