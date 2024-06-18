'Emekliler 4 yıl önce bayram ikramiyesi ile kurban alabiliyordu şimdi bir but alamaz hale geldiler'

Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi kurban satışlarını da etkiledi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2020 yılında 4 milyon sınırında olan kurbanlık adedinin bu yıl 3 milyon 200 bine düştüğünü belirterek, “4 yıl önce emeklilerimiz bayram ikramiyesi ile küçükbaş kurbanlık alırken bugünkü bayram ikramiyeleri ile bir but bile alamaz duruma geldiler” dedi.

Polat, şunları söyledi:

“Artan fiyatlarla birlikte hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan satışında gerileme oldu. 2021’de 1 milyon sınırında olan büyükbaş kurbanlık sayısının bu yıl 700 bine, 2 milyon 800 bin olan küçükbaş kurbanlık sayısının da 2 milyon 500 binlere düştü. Geçen yıl toplam 70 milyar olan kurbanlık ödeme bedeli bu yıl 110 milyarı bulacak. Canlı kilo fiyatları geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 140, küçükbaşta yüzde 103 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 61 liradan 147 liraya, küçükbaşta ise 63 liradan 129 liraya çıktı. Geçtiğimiz yıl canlı hayvan sayısında bir önceki yıla göre büyükbaşta 400 bin küçükbaşta 4 milyon olmak üzere 4,5 milyon düşüş var. Brezilya ve Uruguay’dan kurbanlık ithal eden iktidar yerli üreticiye destek vermiyor.”