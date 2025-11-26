Emekliler çift maaş alamayacak? Sigortalı işte çalışıyorum emekli maaşım iptal mi olacak? sorusu araştırılıyor. Emekli olmasına rağmen hanesine ek gelir kazanabilmek için çalışan vatandaşların emeklilik aylıklarının iptal edileceği iddiası ortalığı karıştırdı.

EMEKLİLER ÇİFT MAAŞ ALAMAYACAK?

5410 sayılı kanun çerçevesinde SGK, düzenlemeyi şu ifadelerle açıklıyor:

“Ekim 2008 sonrası sigortalı olup çalışmaya başlayanlardan emeklilik şartlarını yerine getirip yaşlılık aylığı bağlananların tarımsal faaliyette kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç— yeniden çalışmaya başlamaları halinde aylıkları, çalışmanın başladığı tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilmektedir.”

Bu kapsamda, emeklilik dilekçesi veren kişilerin çalışma hayatı da doğrudan bu maddeye bağlı olacak. Emekliliğe hak kazananlar, çalışmaya devam etmek isterse tercih yapmak zorunda kalacak.

SİGORTALI İŞTE ÇALIŞIYORUM EMEKLİ MAAŞIM İPTAL Mİ OLACAK?

Türkiye’de emeklilik sistemi uzun yıllardır değişen mevzuatlarla şekillenirken, maaşlardaki erime ve geçim sıkıntısı milyonlarca kişiyi emekli olduktan sonra da çalışmaya yöneltiyor. Ancak özellikle 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlar için emeklilikte önemli bir tercih zorunluluğu ortaya çıkıyor.

2008’den sonra sigorta girişi olan bireyler emekli olduklarında iki seçenekten birini tercih etmek durumunda kalacak:

Emeklilik dilekçesi verip aylık bağlatırlarsa, artık herhangi bir işte çalışamayacaklar.

Çalışmak isterlerse, emekli maaşı bağlatmayacak veya mevcut aylıklarını durdurmak zorunda kalacaklar.

Bu düzenleme, sosyal güvenlik sistemindeki aktüeryal dengeyi korumak amacıyla getirilen reformların bir parçası olarak uygulanıyor.

2008 öncesi sigortalı olanlar içinse tablo tamamen farklı. Bu kişiler: Hem emekli aylıklarını almaya devam edebiliyor, Hem de istedikleri işte çalışmayı sürdürebiliyor.

Yaş şartı veya prim yılı fark etmeksizin, bu hak eski sigorta sisteminden gelen kazanılmış bir hak olarak korunuyor. Böylece 2008 öncesi ve sonrası sigortalılar arasında belirgin bir ayrım ortaya çıkıyor.