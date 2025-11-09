Emekliler hedefte: Sahte promosyon oyununa karşı uyarı

Bankaların emeklilere yönelik promosyon miktarlarını artırmasıyla birlikte, siber dolandırıcılar bu durumu yeni bir gelir kapısı olarak görmeye başladı. Dolandırıcılar, hazırladıkları sahte linkleri ve görselleri kullanarak özellikle yaşlı nüfusu ve emeklileri hedef alıyor. Dolandırıcılar, "Banka promosyonu arttırdı" veya benzeri yüksek vaatlerin bulunduğu linkleri, SMS veya WhatsApp aracılığıyla emeklilerin telefonlarına göndererek bankadan gelmiş izlenimi veriyor.

Emeklilere siber tuzağa karşı uyarı

Emekliler, gelen linke tıkladıklarında, sahte bir banka sitesine yönlendiriliyor. Bu sitede kendilerinden hesap bilgilerini doldurmaları isteniyor. Girilen hesap bilgileri anında dolandırıcıların eline geçiyor ve hesap içerisindeki tüm paralar farklı bir hesaba aktarılıyor.

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, bu dolandırıcılık yönteminin popüler hale geldiğine dikkat çekti. Çıbıkdiken, bankaların promosyon ödüllerini sosyal medya ortamlarında göstererek kullanıcıların dikkatini çektiğini belirterek, alınması gereken en büyük önlemi açıkladı:

"Bedava peynir fare kapanında olur"

Burada dikkat edilmesi gereken husus hiçbir banka, hiçbir kuruluş aslında bu tarz bir link paylaşımı yapmaz... O yüzden biz burada her zaman söylüyoruz; şu mottoyu unutmamak lazım ‘Bedava peynir fare kapanında olur.' O yüzden buraya kapılmamak lazım. Bilmediğimiz hiçbir linke tıklanmaması en büyük tedbir.

Çıbıkdiken, yüksek vaatlerin her zaman dikkat çekici olduğunu ancak vatandaşların kişisel bilgilerini bankanın resmi kanalları dışında hiçbir yere girmemesi gerektiğini önemle vurguladı.