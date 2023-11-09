Emekliler sokağa çıkıyor

Emekli sendikaları, “itibarsızlaştırma, yoksullaştırma politikalarına” karşı “Büyük Emekli Mitingi” yapma kararı aldı. Ankara Anıtpark’ta yapılacak miting saat 13.00’te başlayacak. DİSK Emekli-Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, mitingi üç sendika olarak organize ettiklerini ancak herkese açık olduğunu söyledi.

2024 Bütçesi’nin aralık ayında TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacağına işaret eden Kalender, “Bu bütçede emekliler için birşey yok. Taleplerimizi dile getireceğiz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir aylık istiyoruz.” dedi.

Kalender, talepleri ise şöyle sıraladı:

-Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artış başta memur emeklileri olmak üzere tüm emeklilere yansıtılmalı.

-İktidarın “çalışan-çalışmayan” ayrımı 5 bin liralık ikramiye ayrımcılık yapılmadan tüm emeklilere verilmeli.

-Şu anda en düşük aylık olan 7 bin 500 lira, asgari ücret seviyesine çekilmeli.

-Asgari ücretin belirlenmesinde yoksulluk sınırı temel alınmalı.

-Sağlıkta katkı payı uygulaması kaldırılmalı.