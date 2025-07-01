Emekliler ülke genelinde meydanlara iniyor! Tarih belli oldu
Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.
Tüm Emeklilerin Sendikası, 3 Temmuz’da emekli maaşlarının insanca yaşam koşullarına çıkarılması talebiyle ülke genelinde meydanlara çıkacak. Memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklileri ise gözlerini haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu 3 Temmuz saat 10.00’da açıklayacak. Öte yandan en düşük emekli aylığı ile ilgili de düzenleme yapılması bekleniyor.
Vedat Işıkhan: Konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yapıtığı açıklamada, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için" dedi.
Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.
Tüm Emeklilerin Sendikası'nın açıklamasına göre, basın açıklamasının yapılacağı yerler şu şekilde;
İşte şehirlerin baş harfleri büyük olacak şekilde düzeltilmiş liste:
1- Adana Şube 3-Temmuz Saat:15.00 İnönü Parkı
2- Malatya 4-Temmuz Saat:18.00 Saat Kulesi Yanı Turan Emeksiz Üst Kavşağı
3- İskenderun 3-Temmuz Saat:12.30 Havuzlu Çarşı Parkı Şehit Pamir Cad.
4- Gaziantep 3-Temmuz Saat:17.30 Balıklı Parkı
5- Bozüyük 3-Temmuz Saat:14.30 Cumhuriyet Meydanı
6- İzmir 3-Temmuz Saat:16.30 Konak Metro Çıkışı Oturma Eylemi İş Bankası Önü Basın Açıklaması
7- Bilecik 3-Temmuz Saat:17.30 Atatürk Parkı
8- Aydın 3-Temmuz Saat:19.00 Atatürk Kent Meydanı
9- Denizli 3-Temmuz Saat:18.00 Candoğan Parkı
10- Zonguldak Saat:18.00 Madenci Anıtı
11- Yenişehir 3-Temmuz Saat:12.00 Atatürk Anıtı
12- İstanbul 3-Temmuz Saat:17.00 Bakırköy Özgürlük Meydanı
13- İstanbul Saat:19.00 Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı Önü
14- Antalya 3-Temmuz Saat:18.00 Attalos Meydanı
15- Mersin 3-Temmuz Saat:16.00 Aklan Düğün Salonu Önü Mezitli
16- Seferihisar 1-Temmuz Saat:18.00 Sığacık Kavşağı Önünden Yürüyüş Pazar Yerinde Basın Açıklaması
17- Beşikdüzü 3-Temmuz Saat:13.30 Kapalı Pazar Yeri Önü
18- Eskişehir 3-Temmuz Saat:14.00 Köprübaşı ES ES Tramvay Durağı
19- Bursa 3-Temmuz Saat:17.30 Şehreküstü Meydanı
20- Hopa 3-Temmuz Saat:19.00 Hopa Parkı Önü
21- Dikili 3-Temmuz Saat:11.00 75. Yıl Parkı
22- Burhaniye 3-Temmuz Saat:18.00 Burhaniye Cumhuriyet Meydanı
23- Keşan 3-Temmuz Saat:18.00 Keşan Cumhuriyet Meydanı
24- Tarsus 3-Temmuz Saat:19.00 Yarenlik Alanı
25- Giresun 3-Temmuz Atatürk Meydanı
26- Hekimhan 4-Temmuz
27- Edremit 3-Temmuz Saat:17.00 Meydan
28- Küçükkuyu
29- Trabzon 3-Temmuz
30- Ortaca 3-Temmuz Saat:19.00 Cumhuriyet Meydanı
31- Köyceğiz 3-Temmuz Saat:19.00 Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı