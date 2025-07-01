Emekliler ülke genelinde meydanlara iniyor! Tarih belli oldu

Tüm Emeklilerin Sendikası, 3 Temmuz’da emekli maaşlarının insanca yaşam koşullarına çıkarılması talebiyle ülke genelinde meydanlara çıkacak. Memurlar, sözleşmeli personel ve memur emeklileri ise gözlerini haziran ayı enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu 3 Temmuz saat 10.00’da açıklayacak. Öte yandan en düşük emekli aylığı ile ilgili de düzenleme yapılması bekleniyor.

Vedat Işıkhan: Konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yapıtığı açıklamada, "3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, enflasyon verilerinin belirleneceği 3 Temmuz'da ülke genelinde alanlara çıkacak. Sendika, emekli aylıklarının insanca yaşam standartlarına çekilmesi talebinde bulunacak.

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın açıklamasına göre, basın açıklamasının yapılacağı yerler şu şekilde;

İşte şehirlerin baş harfleri büyük olacak şekilde düzeltilmiş liste:

1- Adana Şube 3-Temmuz Saat:15.00 İnönü Parkı

2- Malatya 4-Temmuz Saat:18.00 Saat Kulesi Yanı Turan Emeksiz Üst Kavşağı

3- İskenderun 3-Temmuz Saat:12.30 Havuzlu Çarşı Parkı Şehit Pamir Cad.

4- Gaziantep 3-Temmuz Saat:17.30 Balıklı Parkı

5- Bozüyük 3-Temmuz Saat:14.30 Cumhuriyet Meydanı

6- İzmir 3-Temmuz Saat:16.30 Konak Metro Çıkışı Oturma Eylemi İş Bankası Önü Basın Açıklaması

7- Bilecik 3-Temmuz Saat:17.30 Atatürk Parkı

8- Aydın 3-Temmuz Saat:19.00 Atatürk Kent Meydanı

9- Denizli 3-Temmuz Saat:18.00 Candoğan Parkı

10- Zonguldak Saat:18.00 Madenci Anıtı

11- Yenişehir 3-Temmuz Saat:12.00 Atatürk Anıtı

12- İstanbul 3-Temmuz Saat:17.00 Bakırköy Özgürlük Meydanı

13- İstanbul Saat:19.00 Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı Önü

14- Antalya 3-Temmuz Saat:18.00 Attalos Meydanı

15- Mersin 3-Temmuz Saat:16.00 Aklan Düğün Salonu Önü Mezitli

16- Seferihisar 1-Temmuz Saat:18.00 Sığacık Kavşağı Önünden Yürüyüş Pazar Yerinde Basın Açıklaması

17- Beşikdüzü 3-Temmuz Saat:13.30 Kapalı Pazar Yeri Önü

18- Eskişehir 3-Temmuz Saat:14.00 Köprübaşı ES ES Tramvay Durağı

19- Bursa 3-Temmuz Saat:17.30 Şehreküstü Meydanı

20- Hopa 3-Temmuz Saat:19.00 Hopa Parkı Önü

21- Dikili 3-Temmuz Saat:11.00 75. Yıl Parkı

22- Burhaniye 3-Temmuz Saat:18.00 Burhaniye Cumhuriyet Meydanı

23- Keşan 3-Temmuz Saat:18.00 Keşan Cumhuriyet Meydanı

24- Tarsus 3-Temmuz Saat:19.00 Yarenlik Alanı

25- Giresun 3-Temmuz Atatürk Meydanı

26- Hekimhan 4-Temmuz

27- Edremit 3-Temmuz Saat:17.00 Meydan

28- Küçükkuyu

29- Trabzon 3-Temmuz

30- Ortaca 3-Temmuz Saat:19.00 Cumhuriyet Meydanı

31- Köyceğiz 3-Temmuz Saat:19.00 Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı