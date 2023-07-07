Emekliler yüzde 25 zam alacak

Canan SAKARYA

İşçi, memur ve Bağ-Kur emeklisi yılın ikinci yarısında yüzde 25 zam alacak. Komisyona sunulmak üzere hazırlanan önergenin ayrıntıları belli oldu.

Emekli Sandığı Bağ-kur ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak.

Önerge, en düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaran, kurumlar vergisinde artış öngören torba yasa teklifine eklenecek.

Komisyonda görüşmeleri devam eden teklife önergeyle eklenecek.

Meclise sunulan torba yasada emeklilere ilişkin bir refah payı düzenlemesi yer almamış ve bu durum tepkiye neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti İl Başkanları toplantısında emekli maaşlarının yeniden düzenlemesi için talimat verdiğini açıklamıştı.

Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının yüzde 19.77, memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında zam alacaktı.

Yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor.