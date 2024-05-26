En düşük emekli maaşının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü

Emekliler, temmuzda maaşlarına en az 12 bin lira seyyanen zam yapılmasını bekliyor. Sözcü'nün haberine göre iktidarın tasarruf tedbirlerini gerekçe gösterip Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu üzerinden yüzdelik zamlarla yetinmesi halinde gelir dağılımı uçurumu daha da büyüyecek. Ocakta 20 bin liraya çıkarılan emekli maaşları mayıs sonunda alım gücü 3 bin 651 lira kayıpla 16 bin 349 liraya düşmüş olacak.

10 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü 8 bin 175 liraya düştü

TÜİK’e göre ocak-nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 18.72'ye yükseldi. Merkez Bankası anketine göre bu ay için TÜFE yaklaşık yüzde 3.04 artacak. Hak aramak için miting meydanlarına çıkmak zorunda kalan emeklilerin sadece 5 aylık dönemde alım gücü mayıs itibarıyla yüzde 22.33’e düştü. Ocakta 10 bin liraya çıkarılan en düşük emekli maaşının bugünkü alım gücü 8 bin 175 liraya düştü.

Temmuzda, TÜİK’in enflasyon hesabıyla bile en düşük emekli aylığının yaklaşık yüzde 25 zamla 12 bin 500 liranın üzerine çıkarılması gerekiyor. 12 bin 920 lira olan en düşük memur emeklisinin alım gücü de 10 bin 562 liraya düşecek.