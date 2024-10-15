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Emeklilerden "Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi"nin devam ettirilmesi talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin sürdürülmesi talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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Emeklilerden "Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi"nin devam ettirilmesi talebi
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünün geçen yıl tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirterek, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin lira ödeme yapıldığını anımsattı.

Yapılan ödemenin birçok emeklinin ihtiyacını karşılamasına vesile olduğuna dikkati çeken Tokgöz, şu açıklamalarda bulundu: 

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. "Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."

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