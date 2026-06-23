Emeklilere kira desteği teklifi meclis’e sunuldu

Milyonlarca emekli, aldıkları aylıklarla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, harcamalarını kısmak zorunda kalıyor. Emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisini ve buna bağlı maaş artışını bekliyor.

Özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar yükseleceği merakla beklenirken emeklilerin en önemli harcamalarından olan kira konusunda TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi verildi.

Meclis’e sunulan teklif ile herhangi bir konut sahibi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere düzenli kira yardımı sağlanması önerildi.

Teklifin gerekçesinde şunlara yer verildi:

“Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon, konut arzındaki yetersizlik ve kira bedellerindeki olağanüstü artışlar, sabit gelirle yaşamım sürdüren emekliler üzerinde ağır ekonomik sonuçlar doğurmuştur. Özellikle herhangi bir konut mülkiyetine sahip olmayan ve kirada yaşayan emekliler, aylık gelirlerinin önemli bir bölümünü kira ödemelerine ayırmak zorunda kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2'nci maddesinde belirtilen sosyal devlet ilkesi, devletin ekonomik ve sosyal bakımdan korunmaya ihtiyaç duyan vatandaşları desteklemesini zorunlu kılmaktadır.

Emeklilere kira desteği için kanun teklifi

“Emekliler, çalışma hayatları boyunca ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik sistemine katkı sağlamış vatandaşlar olarak yaşamlarının ileri dönemlerinde insanca yaşam koşullarına sahip olmayı hak etmektedir. Mevcut ekonomik koşullar altında birçok emekli; kira, sağlık, gıda ve enerji giderlerini karşılamakta güçlük çekmekte, barınma hakkına erişim konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu durum yalnız yaşayan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar ile büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar açısından daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Bu Kanun Teklifi ile herhangi bir konut sahibi olmayan ve kirada yaşayan emeklilere düzenli kira yardımı sağlanması, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve barınma hakkının güvence altına alınması amaçlanmaktadır.”

Emeklilere kira desteği teklifinin gerekçesi

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan tarafından hazırlanan teklifin amacı şöyle açıklandı: “Kirada yaşayan emeklilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi, yaşlı yoksulluğunun azaltılması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi, emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması, barınma hakkının korunması, büyükşehirlerde yaşayan emeklilerin yüksek kira maliyetlerinin telafi edilmesi, sosyal yardımların daha adil ve hedefe yönelik hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”